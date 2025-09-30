馳援列車到站！ 國軍第三作戰區再550兵力投入光復鄉救災

第三作戰區官兵搭乘專案列車前往花蓮地區救援。（第三作戰區提供）

強颱「樺加沙」豪雨令馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮地區重大災情，第三作戰區今（30）日投入救援已邁入第7日。為加速地方復原，一早再度投入550名救災官兵，分乘專案列車趕赴花蓮光復鄉，展現國軍跨區支援、使命必達的行動力。

第三作戰區說明，本次救災整合轄內部隊，持續投入包括關渡指揮部、桃園後備旅、裝訓部與陸戰66旅等13個單位計550人，分別從新竹、桃園、基隆、宜蘭等地搭乘專車，開赴花蓮光復鄉，準備接替前梯次兵力，接力與居民、志工並肩投入環境清理、道路搶通與市容整復任務，展現恢復鄉民日常生活的決心。

第三作戰區強調，國軍不僅投入龐大兵力與機具，更以行動實踐「守護家園」的責任。本次救災，更看到全台湧入自發性的「鏟子超人」，軍民攜手、同心協力，希望快速恢復地方運作，再次展現社會在逆境中的堅強復原力，也正是軍民共同打造「全社會支援韌性」的最佳寫照。

國防部稍早說明，依據花蓮縣政府及教育部等單位提出需求，截至29日合計已派遣兵力7628人次，今天派遣2493兵力執行救災任務，合計10121人次，已經破萬。

國防部長顧立雄說，光復部份地區民宅清淤已經完成，其他村莊進度也有所超前，在災後復原的工作，一定會遵照總統指示儘快完成，「我們有信心能夠在中秋節完成任務」。

第三作戰區官兵搭乘專案列車前往花蓮地區救援。（第三作戰區提供）

