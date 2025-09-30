「府中奇幻城」10/3開城 6大主題活動輪番登場

新北市年度重點活動「府中奇幻城」將於10月3日起開城，結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP，打造沉浸式數位奇幻氛圍，串聯藝文展覽、市集派對與萬聖變裝，系列活動將持續至10月底。（記者羅國嘉攝）

新北市年度重點活動「府中奇幻城」將於10月3日起開城，結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP，打造沉浸式數位奇幻氛圍，串聯藝文展覽、市集派對與萬聖變裝，系列活動將持續至10月底。另外還有限量好市消費券與萬聖節變裝比賽，將於明天中午12時起開放經發局官網線上搶購與報名。

經發局長盛筱蓉指出，今年活動整合經發局、文化局、市場處及府中商圈跨單位資源，推出6大主題活動，包含3日起的「府中奇幻城」設置多座結合板橋地標與電玩IP的藝術裝置，同時「府中之門：三靈之印」實境解謎遊戲也登場，玩家將化身冒險者，深入府中周邊景點完成任務，即可獲得能量補給小禮，還有機會抽中100元數位商品卡，共100名幸運玩家。當天還有府中15推出的「感覺器OFF/ON-超感官影像體驗展」，展期至明年3月1日。

請繼續往下閱讀...

第二主題是11日的「府中YA生活」，其次是18至19日的「新北好市節」、25至26日的「府中搞什麼鬼」，活動包含搞怪市集、兒童討糖，以及最受期待的萬聖節變裝比賽。今年分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金高達26萬元，冠軍分別可獲得5萬元及2萬元大獎，參賽者還有機會把好禮帶回家。同時，活動現場加碼發放新北幣，下載並註冊新北幣APP，並完成任務即可領取，府中商圈也舉辦「萬聖節店面佈置比賽」13日至26日開放線上票選，前6名特色店家將獲得3000元獎金。

此外，新北市青年局特別舉辦「朋友++青年交友活動」，結合中秋與萬聖節氛圍，設計Speed Dating、手作體驗、品酒交流等內容，將於10月6日於林家花園、10月25至26日於板橋放送所舉行；稅捐稽徵處也響應活動，凡於活動當日以稅務或雲端發票相關造型變裝的前300名民眾，可於現場攤位領取50元禮物卡，並於粉專「稅不著-呼叫暗光鳥」指定貼文上傳裝扮照者，再加碼送精美好禮。

新北市年度重點活動「府中奇幻城」將於10月3日起開城，結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP，打造沉浸式數位奇幻氛圍，串聯藝文展覽、市集派對與萬聖變裝，系列活動將持續至10月底。（記者羅國嘉攝）

新北市年度重點活動「府中奇幻城」將於10月3日起開城，結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP，打造沉浸式數位奇幻氛圍，串聯藝文展覽、市集派對與萬聖變裝，系列活動將持續至10月底。（記者羅國嘉攝）

新北市年度重點活動「府中奇幻城」將於10月3日起開城，結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP，打造沉浸式數位奇幻氛圍，串聯藝文展覽、市集派對與萬聖變裝，系列活動將持續至10月底。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法