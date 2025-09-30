雲林土庫路口空地架鐵欄杆 居民轟道路「縮減一半」難通行 鎮公所回應了

土庫鎮文昌路一排民宅前方，最近突然被人架起一道鐵欄杆，使進出道路寬度驟減，民怨四起。（圖由民眾提供）

雲林縣土庫鎮文昌路的居民近日發現，房屋前的三角空地被鐵欄杆圍起，當地民眾無奈說，原6米寬道路驟減一半，難以通行。鎮公所表示，經查為私人土地，將邀地主和居民協商，也將請地主加裝安全裝置，以保通道安全。

民眾發現，近日文昌路原有6公尺寬的道路，相鄰路口有一處空地，不過近兩天鐵欄杆圍出三角地，導致道路緊縮一半，造成居民車輛進出困難，還有的路段僅能機車通行，怨聲四起，更有人將此情況發文至臉書社團，議論紛紛。

請繼續往下閱讀...

當地民眾無奈道，其實知道這塊三角畸零地是私人土地，但多年來一直空著，想不到地主近日突然動工設置鐵欄杆，已嚴重住戶生活出入，且鐵欄杆也沒有警示標誌，如果在晚間通行一定很危險。

據了解，地主對外喊價，每坪要價十多萬元，但居民認為價格過高，且購買後用途有限，因此無人願意承接。如今道路縮減也引發「土地使用權與公共利益」爭議，此外更傳出，此筆土地為地方有力人士所有，只盼希望相關單位介入協調。

鎮長陳特凱指出，經查該筆土地約300多坪，是黃姓地方人士的長輩3人共同持有，因共有關係，黃姓人士本人也無法有所主張，公所只能尊重地主的作為，不過為確保當地居民「行的安全」，將邀請地主和居民共商一個兩全其美的對策，同時也會請地主加裝安全警示裝置，確保道路安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法