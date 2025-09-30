為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水公七公園護樹爭議延燒 民團籲新北市府暫停工程究責

    2025/09/30 17:01 記者羅國嘉／新北報導
    台灣樹人會、淡水公七公園自救會等民間團體，及議員黃淑君、卓冠廷、鄭宇恩今日共同召開記者會，嚴厲譴責新北市政府與警方踐踏民主。（記者羅國嘉攝）

    台灣樹人會、淡水公七公園自救會等民間團體，及議員黃淑君、卓冠廷、鄭宇恩今日共同召開記者會，嚴厲譴責新北市政府與警方踐踏民主。（記者羅國嘉攝）

    淡水公七公園護樹行動釀警民衝突，居民與自救會日前發起和平靜坐，卻遭警方以「強制罪」、「妨害自由罪」逮捕移送。台灣樹人會、淡水公七公園自救會等民間團體，及新北市議員黃淑君、卓冠廷、鄭宇恩今（30日）召開記者會，嚴厲譴責新北市政府與警方踐踏民主，要求立即停工並正視居民合法訴求。

    台灣樹人會秘書長潘翰疆揭露，新北警局淡水分局與淡海共構工程的樹木移植計畫書疑涉重大疏失，內容多抄襲法令要求，且在2024年北市捷運萬大線二期工程計畫中，專家學者簽名卻未依法迴避自身審議案件，恐涉利益衝突。他建議景觀處應參照環境部環評委員，推動利益迴避切結書與法制作業，以確保依法審查。

    自治會長林彥廷則提出三大訴求，包括農業局檢討八縣市「百萬人種百萬棵樹」計畫未提供足夠喬木綠地，質疑漂綠；強烈反對「樹木移除申請流程」中的自行妥處條款，要求撤回並加入核可程序；以及針對淡水公七公園砍樹興建警消大樓案，應暫停後續工程，並重啟調查與究責。

    樹團也說，市府應公開移植與移除計畫、會勘與審查會議紀錄及樹保委員名單，並在景觀處官網設置專區公布，同時納入樹委會臨時提案重新審查，確保程序透明。

    黃淑君、卓冠廷、鄭宇恩共同指出，市府近年開發工程導致綠地減少、樹木大量遭移除，地方生態面臨嚴重威脅。市府在公七公園開發是否曾做過完整盤點與計畫？更批評在炎熱夏季強行進行樹木移植，既不合專業，也形同「消滅計畫」，更企圖透過行政命令規避《保護樹木自治條例》，讓未列管樹木僅憑兩名專家背書即可合法砍除，削弱公民與民意監督。呼籲立即停止破壞，回復嚴謹審查機制，正視綠地與樹木的價值。

    淡海公七公園附近居民聲援。（記者羅國嘉攝）

    淡海公七公園附近居民聲援。（記者羅國嘉攝）

    議員共同呼籲市府立即停止破壞，回復嚴謹審查機制，正視綠地與樹木的價值。（記者羅國嘉攝）

    議員共同呼籲市府立即停止破壞，回復嚴謹審查機制，正視綠地與樹木的價值。（記者羅國嘉攝）

    熱門推播