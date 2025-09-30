桃園大龍門鱻漫遊嘉年華10月登場 邀民眾健走嚐美食

桃園市副市長王明鉅（右4）宣布「2025桃園大龍門鱻漫遊嘉年華」系列活動即將起跑。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府觀光旅遊局規劃10月18日、19日、24日、25日推出「2025桃園大龍門鱻漫遊嘉年華」系列活動，共有3大主題，其中「鱻」與在地活魚業者合作共推秋季限定大龍門秋食三寶活魚鍋物料理，「漫」與芬蘭國寶級IP姆明（MOOMIN）合作，「遊」則透過健走活動，認識樟之細路古道與大平紅橋等龍潭景點，盼邀民眾暢遊大龍門。

「大龍門」橫跨大溪、龍潭、石門3處觀光重鎮，市府統計每年吸引超過1200萬人次到訪，桃園市副市長王明鉅下午在市府文化局宣布系列活動即將開跑，包括10月18日、19日的「鱻漫遊」，民眾將從石門大草坪啟程健走，走訪大龍門古道、三坑自然生態公園等；「大龍門秋天餐桌」則於24日、25日登場，共限額130名民眾，可在十一份觀光文化園區，品嚐鮮美的活魚、清甜的筊白筍與手工豆干等料理；另，活動期間還有「樟之細路小旅行」分為3條路線邀民眾健走賞景點、十一份觀光文化園區的「文化十一市集」展出特色商品、石門大草坪的「綠境舞台」有專業劇團的精彩演出等。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長陳靜芳說，傳統的石門活魚三吃中，有一道「砂鍋魚頭」，是許多民眾到石門水庫吃活魚時必點的料理，10家在地活魚餐廳業者如石園、心蘭活魚餐廳等，為了系列活動設計「大龍門秋食三寶活魚鍋物」，在砂鍋魚頭中加入大溪豆腐、龍潭筊白筍等當季食材，推出各具特色的鍋物料理，想要嚐鮮的民眾不容錯過。

配合「2025桃園大龍門鱻漫遊嘉年華」系列活動，活魚餐廳業者推出「大龍門秋食三寶活魚鍋物」料理。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法