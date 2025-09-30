為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    貓貓蟲咖波聯名郵票及商品引搶購 6處郵局變身打卡點

    2025/09/30 16:54 記者蔡昀容／台北報導
    中華郵政與人氣IP貓貓蟲咖波推出聯名郵票及商品，9月30日發行；貓貓蟲咖波於發表會與民眾相見歡。（記者蔡昀容攝）

    中華郵政與人氣IP貓貓蟲咖波合作，今（30日）發行2款「貓貓蟲咖波郵票小全張」及「咖波悠 郵好日子」聯名商品；6處郵局也化身為「咖波郵局」，供拍照打卡。咖波系列商品開賣第1天就吸引民眾搶購，中華郵政表示，明年1月將推另2款貓貓蟲咖波郵票，敬請期待。

    貓貓蟲咖波郵票發行暨商品發表會今天下午在台北北門郵局舉辦，貓貓蟲咖波現身與粉絲相見歡，民眾紛紛高舉手機拍照留念。北門郵局表示，上午8時許就出現排隊民眾，搶購聯名郵票及商品。

    中華郵政此次發行2款「貓貓蟲咖波郵票小全張」，1款樣式為貓貓蟲咖波與郵政吉祥物「波波鴿」一起遞送信件、包裹；另1款是咖波與其好友至寺廟祈福、打棒球、海邊戲水、戶外踏青及享受美食。

    「咖波悠 郵好日子」聯名商品，則包含側肩包、零錢包、馬克杯、絨毛娃娃、雙面抱枕、造型卡片及郵摺。

    為配合聯名，6處郵局化身「咖波郵局」，展示咖波聯名商品，並有主題造景供拍照打卡，包括郵政博物館台北館、台中館、高雄館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、台南成功路郵局，現場消費滿800元可獲限量集戳本。

    中華郵政今起至11月21日，也將陸續開設6場次的臨時郵局，每場次僅開張1天，民眾集滿6個臨時郵局戳記，可兌領咖波設計師亞拉的親筆簽名郵票框，限量100份。

    集郵處副處長黃芬蘭表示，貓貓蟲咖波是台灣IP，希望透過聯名，讓年輕人參與集郵，並走進郵局、認識郵局。這波業績目標2000萬元，開賣第1天就相當熱烈；明年1月將再發行另2款貓貓蟲咖波郵票，敬請期待。

    「貓貓蟲咖波郵票小全張」及「咖波悠 郵好日子」聯名商品，可洽各地郵局窗口、郵政博物館及i集郵網站訂購；「咖波集郵商品限量組」、「咖波造型卡」及「咖波的幸福小包郵摺」僅在6處咖波郵局及i集郵銷售，詳見中華郵政官網

    貓貓蟲咖波郵票小全張A款。（圖由中華郵政提供）

    貓貓蟲咖波郵票小全張B款。（圖由中華郵政提供）

    貓貓蟲咖波集郵商品。（圖由中華郵政提供）

