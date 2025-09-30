為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國友善校園獎、國民中學傑出導師 都在安平

    2025/09/30 17:04 記者洪瑞琴／台南報導
    全國友善校園獎評選出爐，南市億載國小獲得「卓越學校」獎譽。（記者洪瑞琴攝）

    全國友善校園獎評選出爐，南市億載國小獲得「卓越學校」獎譽。（記者洪瑞琴攝）

    教育部公布「114年度友善校園獎」評選結果，南市獲選「卓越學校」及「國民中學傑出導師」皆在安平區，分別由億載國小、慈濟中學教師黃淑如脫穎而出，打造溫暖校園的用心與堅持被看見。

    億載國小、慈濟中學教師黃淑如 脫穎而出

    慈濟高中國中部教師黃淑如表示，獲獎是對自己教育理念的一大肯定。她始終相信教育不僅在於知識的傳授，更在於價值的引導與品格的養成、生活的陪伴。以「感恩、尊重、愛」為核心，透過生命教育、服務學習與多元活動，引導學生培養責任感、同理心與團隊精神，並重視差異化教學，努力讓每一位孩子都能看見自己的長處，找到自我定位。

    億載國小長期致力打造「當教育滲透溫暖，孩子便能茁壯」的學習環境，以「溫度」為核心，讓「友善」與「載億」同行，融合多元關懷與跨領域教學，特別是在蔡惠娟主任與蔡青芳組長的積極推動下，將教育編織成一場關懷與啟發並存的旅程，每個孩子都能在最適合自己的環境中自由生長。

    教育局長鄭新輝表示，榮獲「友善校園獎」的學校與教師，不僅是全國典範，更彰顯南市教育願景。另外因應全民心理健康議題，今年起友善校園總體計畫項下，增列「社會情緒學習」議題，營造親師生共好的正向校園環境，後續亦將透過教師研習課程或學校創意圖卡設計等活動，引導師生從具體行動中實踐友善校園。

    慈濟高中國中部教師黃淑如（右三）榮獲友善校園獎國民中學傑出導師。（圖由南市教育局提供）

    慈濟高中國中部教師黃淑如（右三）榮獲友善校園獎國民中學傑出導師。（圖由南市教育局提供）

