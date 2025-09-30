為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國際海洋文化教育交流 紐西蘭高中師生訪澎湖海事

    2025/09/30 16:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海事與紐西蘭華卡塔尼高中，進行為期三天交流。（澎水提供）

    澎湖海事與紐西蘭華卡塔尼高中，進行為期三天交流。（澎水提供）

    國立澎湖海事水產職業學校今（30）日與紐西蘭華卡塔尼高中展開為期3天的國際海洋文化教育交流活動。2校舉行隆重的歡迎儀式，雙方師生相互認識後，立即進入教室與實習工廠，體驗課程與校園生活，甚至親身參與午餐排隊取餐的過程，感受台灣高中學生的日常。

    華卡塔尼高中的教育目標著重於海洋教育與環境保育，與澎湖海事近年大力推動的海洋教育理念不謀而合，也正是促成此次交流的契機。自去年8月簽署交流合作意向書以來，雙方即積極籌劃語言學習、文化認識、線上互動及互訪行程，經過一年的準備，這場跨國教育交流終於成行。

    此次交流課程設計相當多元，涵蓋專業實務與生活體驗。紐西蘭師生不僅進入漁業海圖、補網課程，實際操作傳統技能，也參與輪機科室內配線與鉗工實習，體驗台灣職業教育的專業訓練。同時，他們也走進一般教室，與澎水學生一同上體育、美術及英文課，感受不同教育文化的氛圍，校方更特別安排外籍師生體驗校園午餐流程。

    課程之外，兩校師生還一同參與台灣特色點心（鳳梨酥、蛋黃酥）製作、澎湖在地料理（南瓜炒米粉、海菜魚丸湯）烹煮，以及潮間帶探索與水域生態觀察等活動，從飲食、生活到環境教育，展現雙方交流的廣度與深度。此次來訪的華卡塔尼高中代表團由Carole代理校長率領，共計7位教師與4位學生。儀式中，雙方互贈紀念品，華卡塔尼高中特別致贈象徵紐西蘭「生生不息」的圖騰紀念品。

    來自紐西蘭華卡塔尼高中代表，前進澎湖海事進行文化交流。（澎水提供）

    來自紐西蘭華卡塔尼高中代表，前進澎湖海事進行文化交流。（澎水提供）

