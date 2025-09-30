為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淹水線超過身高 花蓮光復仍有400多戶待清理

    2025/09/30 16:37 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉敦厚路受災嚴重。（記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉遭洪水重創，許多民宅被泥水吞沒，受災居民回到家中，只見滿屋厚重淤泥與被沖散的家具，直到災後第3天國軍與各地「鏟子超人」志工陸續進入，居民才逐步清理出一絲曙光，露出淹水當下的痕跡，許多住宅都淹快一層樓高，許多受災戶表示，光是把家園清乾淨，就要花上好幾天，現在仍有淤泥待清。

    老家在敦厚路的黃姓男子說，水災發生時他人在花蓮，因趕不回家，只能上網搜尋影片查看災情，但無人拍到住家附近情況。2天後返家，眼前卻是屋內滿滿的汙泥，水痕高達180公分，他直言「內心十分絕望」。後來靠著鄰居指引才找到資源，並在志工、國軍的幫忙下逐步清出淤泥，要復原真的要花很長的時間，還需龐大經費，目前只能先修復鐵門，盼政府補助。

    同樣受災的鍾姓男子家中，洪水退去後家具全被沖得東倒西歪，厚重的爛泥讓人寸步難行，只能暫時用木板鋪路，屋內泥濘厚達30公分。他回憶，一開始甚至連雨鞋都沒有，還好有西部青年志工一早趕到光復，替他們一鏟一鏟清出家園，現在仍需要各地志工幫忙，早日讓家園恢復正常。

    在台北工作的阿美族人蔡小姐說，趕回光復老家看，剛進來的時候，裡面亂得一團糟，前幾天就開始有志工很認真、很努力的幫忙，感謝志工幫忙，沒有他們，沒有辦法這樣子把自己的家裡弄好，也要謝謝老闆可以讓她請假返家，清好後可以看到牆面的淹水線達到167公分，跟她身高差不多高了。

    花蓮縣府指出，根據國軍單位統計，截至今天受災戶數更新為1517戶，較原先統計1600餘戶下降，因現場評估，排除受損嚴重、結構不堪用的民宅，將人力集中在最有效的清理。截至今天中午12時，累積完成1085戶民宅清理，還有432戶待完成。

    花蓮縣光復鄉敦厚路受災嚴重。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉佛祖街受災嚴重。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉佛祖街受災嚴重。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉敦厚路受災嚴重，蔡小姐老家淹水線167公分。（記者王錦義攝）

