    首頁 > 生活

    基北北桃都更交流 聚焦軌道與場站發展

    2025/09/30 16:59 記者鄭淑婷／桃園報導
    「基北北桃都市更新交流活動」30日於桃園市登場。（記者鄭淑婷攝）

    「基北北桃都市更新交流活動」30日於桃園市登場。（記者鄭淑婷攝）

    「基北北桃都市更新交流活動」今（30）日於桃園市登場，聚焦軌道建設與場站發展、大眾運輸導向思維及基北北桃案例，桃園市長張善政表示，對基隆、台北、新北與桃園4市來說，捷運建設不僅是交通工具，更是推動都市再生與空間重塑的契機，期盼未來透過軌道系統，進一步促進區域整合與共榮發展。

    張善政表示，此次活動邀請台大軌道科技研究中心主任廖慶隆及衍古開發顧問公司總經理古宜靈分享專業經驗，從軌道與都市發展到都市計畫推動，提供兼具學術與實務的觀點，透過專家分享與跨市經驗交流，將有助於桃園借鏡各地案例推動都更與區域共榮。

    桃市府住宅發展處表示，交流活動聚焦軌道建設與場站發展、大眾運輸導向思維及基北北桃案例，透過跨市合作凝聚共識，形塑可複製模式，期能成為都市更新示範力量，帶動全國發展，而桃園將持續深化與基北北3市合作，以TOD（Transit-Oriented Development）大眾運輸導向型發展為引擎，結合政策與公私部門能量，推動多核心、機能混合、行人友善的都市結構，打造宜居、永續、具國際競爭力的北台灣示範城市群。

    住發處強調，桃園市正處於都市轉型關鍵期，鐵路地下化與捷運路網建設不僅改善交通，更驅動都市再造，亦將持續導入TOD理念，以場站為節點、走廊為骨架、社區為單元，讓場站成為結合住宅、商業、公共服務與綠地的生活核心，並結合社會住宅與公共設施，營造安全便利的都市環境。

    「基北北桃都市更新交流活動」30日於桃園市登場，桃園市長張善政表示，對4市來說捷運建設不僅是交通工具，更是推動都市再生與空間重塑的契機。（記者鄭淑婷攝）

    「基北北桃都市更新交流活動」30日於桃園市登場，桃園市長張善政表示，對4市來說捷運建設不僅是交通工具，更是推動都市再生與空間重塑的契機。（記者鄭淑婷攝）

