    首頁 > 生活

    不到1週就達標！花蓮光復鄉善款破5億 單筆最高捐款500萬元

    2025/09/30 16:33 記者林志怡／台北報導
    花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創後，持續有民眾湧入災區、協助救災。（資料照）

    花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創後，持續有民眾湧入災區、協助救災。（資料照）

    花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，今日午後善款已破5億元、達到募款目標，單筆最高捐款金額達到500萬元，其中1筆來自有線電視企業，另1筆則以個人名義捐款。

    賑災基金會統計，截至9月29日23時59分，累計捐款金額達到新台幣4億9377萬4663元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣2億2812萬5932元，Line Pay捐款累積金額達新台幣1億9960萬9000元，四大超商捐款累積金額達新台幣3603萬9731元。

    捐款筆數方面，目前總計達到20萬9250筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到14萬2829筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的3萬3814筆，四大超商的3萬2607筆。

    賑災基金會指出，這次勸募原定目標為新台幣5億元，但粗估今日中午前後就已經達到募款目標，而基金會申請的勸募許可金額為10億元、勸募期間可持續至10月24日，因此接下來匯款、外匯、Line Pay、四大超商等通路仍會持續開放給民眾捐款。

    不過，賑災基金會表示，目前光復鄉當地災情仍在持續，行政院也持續盤點災區需求，若後續評估認為10億即足夠支應災區需求，接下來只要捐款累計金額達到10億，即使還未到10月24日的募款期限，也會提前停止捐款，但也可能以10月24日的捐款期限為準，本週會公告最終方案。

    賑災基金會也提到，基金會於2022年烏俄戰爭爆發後，首度啟動專戶募款，後又陸續於2024年的0403花蓮大地震、2025年的丹娜絲颱風後啟動募款，過去從未在這麼短的時間內達到捐款目標過，且這次小額捐款比數也非常驚人，非常感謝國人愛心。

    此外，賑災基金會表示，企業捐款因為需要作業時間，因此募款啟動前幾天少有大額捐款進入，已有企業對基金會表達捐款意願，但仍在內部程序中，目前雖尚未有2000萬元以上的單筆捐款，但已有2筆500萬元捐款，其中1筆來自有線電視企業的捐款，在9月25日募款開放首日就進帳，另1筆則以個人名義捐贈。

