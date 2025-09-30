農改場推台南20號香米搭紙膜插秧技術 讓學童呷好農民做輕可

台南20號香米口感香軟Q彈。（記者楊媛婷攝）

農業部台南農改場育成「台南20號」香米品種，結合可分解的「紙膜插秧技術」導入有機耕作，美味又省工，豐泰文教基金會和斗南鎮農會契作，將每週供應一次雲林縣176所國中小學營養午餐吃台南20號有機米，讓學生吃好米外也讓環境永續。

營養午餐目前使用的米都是集團的產銷履歷米，現在雲林學童更每週可吃一次用紙膜插秧技術栽種的台南20號有機香米，台南場場長陳昱初表示，雲林縣政府和豐泰文教基金會共同出資，和斗南鎮農會契作，讓雲林學童一週吃一次台南20號有機米，因使用該場研發的紙膜技術，栽種過程省水13.8%，更讓稻農不用忙著拔雜草，紙膜使用35天後，更會自動分解成肥料，省水省碳，加上地產地消，減少碳足跡。

陳昱初表示，雲林地區使用紙膜有機稻作面積已經增加到10公頃，供應的學校也從一開始的數十家，目前增加到於雲林全縣176家國中小，有4萬7133名學童都可享用，希望更多企業一起響應，讓學童吃有機好米的日子增加，或推廣到其他縣市。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，紙膜插秧技術可讓稻農從慣行栽培直接轉型成友善有機栽培，因不用拔雜草，農民田間工作更輕鬆，加上契作讓稻農收入更有保障，該措施是讓學童「呷好」，讓辛苦的農民在田間可「做輕可」。

台南農改場研發的紙膜插秧技術，紙膜經35天就可自然分解，可省水還避免雜草。（記者楊媛婷攝）

豐泰文教基金會和台南農改場、斗南鎮農會、雲林縣府共同簽署合作備忘錄，供應雲林營養午餐每週一次台南20號有機香米。（記者楊媛婷攝）

