舊手機回收10月1日登場 有機會抽中綠點大獎

環境部從2019年開始，每年10月舉辦「手機回收月」活動，鼓勵民眾清出家中舊（廢）手機，提高回收率。2025年環境部資源循環署與基隆市環境保護局（以下簡稱環保局）合作，辦理回收手機抽綠點活動。民眾把舊（廢）手機拿至環保局指定回收點，現場掃描QR code並登錄資料，每回收1支手機，即可獲得1組抽獎序號，有機會抽中價值4800元的綠點大獎，環保局長馬仲豪邀請民眾踴躍參加回收手機活動，預計11月上旬抽獎。

馬仲豪指出，環保局於10月1日至31日的活動期間，設立舊（廢）手機回收地點，民眾可將手機送至基隆市深澳坑路76號的基市環保局，回收時間為每週一至週五上班日（9時至12時及14時至17時），歡迎民眾多加利用。

馬仲豪強調，回收舊（廢）手機務必依照3步驟「檢」、「刪」、「排」。「檢」是定期檢視家中舊（廢）手機，再來是「刪」，回收手機前自行先刪除個資，最後是「排」，將舊（廢）手機交給手機回收站。因為手機內含多種高純度貴重金屬，經過回收可提升資源循環再利用價值，手機電池也應妥善回收，隨意棄置將造成土壤及水源污染。

活動詳情請至資源循環署網站新聞發布「10月手機回收月活動」查詢。

