雲林學生樂翻！ 10月放假16天

雲林縣高中、國中及小學10月份休假16天，學生樂翻期待。（記者黃淑莉攝）

雲林縣睽違20年承辦114全國運動會，10月18日至23日在雲林登場，由於多數教職人員及有多所學校為比賽場地，全縣高中職及國中小學在全運會期間停課，加上中秋、雙十、光復節連假及週末，10月雲林縣學生休16天，只上課15天，學校開心期待，家長則很頭大，擔心怎麼安排孩子假期。

縣府教育處指出，114全運會比賽項目有35項，其中26項在雲林縣內舉辦，以位在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場為主場館外，還有15處學校、體育場館為比賽場地，10月18日開幕、23日閉幕。

配合全運會舉辦，雲林縣高中、國中及小學在10月20日至24日停課5天，另10月25日為台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日，適逢週六全國在24日補假，雲林則提早在17日補假1天。

有家長計算，全運會、中秋節、雙十節、光復節及週末，雲林縣學生中秋節4日至6日連假3天，雙十節10日至12日連假3天，全運會及光復節連假17日至26日休10天，共計休16天。

10月有16天假，加上因提早1週開學，多所學校的期中考在雙十連假及全運會前結束，學生開心期待全運會的10天長假，但家長卻很苦惱要如何安排孩子的假期生活。

