廢棄豬舍大改造 雲林水林鄉「蕃薯綠食堂」獲建築園冶獎

水林蕃薯社區發展協會將廢棄豬舍改造為「蕃薯綠食堂」，獲得今年建築園冶獎。（記者李文德攝）

我國建築獎項指標「建築園冶獎」日前頒獎，雲林縣內共有9件作品，其中水林鄉蕃薯社區已廢棄豬舍改建為「蕃薯綠食堂」，集結娛樂、共餐及照護三合一功能，讓長輩在此地休憩。社區發展協會總幹事吳世明表示，此獎是社區第四座園冶獎，一切都是社區所有志工們一起辛苦的成果。

今年建築園冶獎，雲林縣獲得大樓住宅建築景觀類1件、透天住宅建築景觀類1件、公園綠地景觀類2件、舊建築再生類3件、社區景觀營造類1件、零碳永續特別獎1件。其中舊建築再生類3件。唯一社區獲獎的水林鄉蕃薯社區發展協會，以「蕃薯綠食堂」為社區奪下第四座獎盃。

協會總幹事吳世明表示，蕃薯綠食堂是將廢棄超過15年的老舊養豬舍改建，導入全齡通用設計與更利用環保建材，建構社區共餐、長者照護與食農教育空間等三合一空間，還有將原本兩處仔豬保溫場，蓋建為灶台讓志工媽媽們煮食，迄今已有逾50名長者都在綠學堂中上課、用餐，甚至假日更開放卡啦OK讓長輩們歡唱。

吳世明說，蕃薯綠食堂是繼狀元咖啡園、古井花園、圖書室後，抱回的第4座建築園冶獎，此外社區志工協力打造的「夯力屋」，因保留原有老屋結構，融入磚造、木作等傳統工藝元素，日前亦獲得2025年義大利羅馬設計獎金獎殊榮，可謂雙喜臨門，這一切都有賴志工們鼎力相挺。

吳世明表示，目前在蕃薯綠學堂前尚有一片荒廢土地，正在逐步改造為「柑仔店後花園」，希望能夠讓長輩就近能夠在廣大的空間散步閒聊。

建築內更將兩處仔豬保溫場，改造為2處灶台。（記者李文德攝）

