    首頁 > 生活

    刺青男衝花蓮光復救災！全副武裝追焦照瘋傳 網讚最暖硬漢

    2025/09/30 21:07 即時新聞／綜合報導
    刺青男騎車直奔花蓮救災，被網友大讚「最兇外表、最暖行動」。（擷取自呂建興臉書）

    刺青男騎車直奔花蓮救災，被網友大讚「最兇外表、最暖行動」。（擷取自呂建興臉書）

    馬太鞍溪上游堰塞湖潰流後，花蓮光復成了這波災情最嚴重的地帶，儘管教師節連假已過，多數志工陸續返崗，但仍有許多人帶著工具與行囊，自發奔向災區接力救援。其中一名滿身刺青、外貌凶狠的男子，背著鏟子、樓梯與救災器械騎車馳援的畫面，意外被北宜追焦攝手捕捉下來，隨即在網路瘋傳，被狂讚是「年度最強追焦照」。

    追焦界老手攝影師呂建興在臉書分享，北宜公路中意外捕捉到一幕，只見鏡頭裡的男子渾身布滿刺青、神情嚴峻，看似兇悍卻肩負善意。男子獨自騎著機車，在後方綁上鏟子、水桶、樓梯、睡袋與行囊，直奔花蓮光復投身救災。

    照片曝光後，立刻在網路掀起熱烈討論，「熱血騎士之花蓮救」、「這台比載妹子重機帥多了」、「這裝備太齊全了」、「這不讚不行了！」、「最狠的外表，做最暖心的事」、「這樣的騎姿到花蓮，真的超猛」、「真的好厲害之前開車從北宜去花蓮就已經夠累了，騎車還載那麼多東西」、「下半年度最經典的照片，非他莫屬」、「通常我不點讚的！但是超人例外」。

    熱門推播