    首頁 > 生活

    遠航停飛5年 員工自救會長：千餘員工盼能有復飛的機會

    2025/09/30 16:42 記者蔡淑媛／台中報導
    遠東航空員工自救會長鄧銀貴表示，千餘名員工期盼遠航能復飛，能有東山再起的機會。（記者蔡淑媛攝）

    遠東航空員工自救會長鄧銀貴表示，千餘名員工期盼遠航能復飛，能有東山再起的機會。（記者蔡淑媛攝）

    遠東航空2020年遭停航迄今已5年，遠東航空員工自救會長鄧銀貴今（30）日在台中表示，看到新光三越台中店歷經氣爆事故停業7個多月後，近日復業開幕，千餘名員工期盼能有東山再起的機會，如能復飛，將以台中為主要根據地，首班班機也要從台中起飛。

    遠東航空創立於1957年，曾經是台灣與離島航線的龍頭，且有國際航線的航權，擁有日本、中國及東南亞航線。鄧銀貴指出，停航前每天共有30、40個班次，員工有1500多人，2020年1月31號遭民航局廢除營運許可；遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航36億元，去年被台北地院判刑15年。

    鄧銀貴表示，看到新光三越員工復業時歡欣鼓舞的畫面，他和許多員工都感慨萬千，遠航1500名員工許多是10、20年以上的資深員工，除了少部分轉職到其他航空業，其他有的開計程車、保全、送貨員，或是擔任秘書，難以重回本業。

    由於航空業有其獨特性，大多要自家培養的員工。鄧銀貴強調，遠航員工都希望能重回藍天，透過自救會積極發聲，希望保有航空專業，等待未來復航的可能性。

