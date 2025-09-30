名家詩作隨行！中興新村虎山文學步道揭牌

南投中興新村虎山文學步道揭牌，作家向陽（前排左）向南投副縣長王瑞德（前排右）解說分享作品。（南投縣政府提供）

南投中興新村虎山文學步道，經南縣政府文化局整修後，今在虎山藝術館舉行啟用典禮，15位知名作家書寫中興新村詩文並製成看板，沿著步道散步還有詩文隨行，知名作家向陽也現身解說。

位在中興新村中興會堂後方的虎山步道，是民眾日常散步的地方，南投縣文化局近期在500公尺步道兩旁重新設置15座詩文看板，集結15位知名作家書寫中興新村印象，呈現在地景致與人文風情，也讓虎山步道成為兼具休閒、健行與欣賞文學的好去處，今主持揭牌的南投副縣長王瑞德也跟著作家走讀巡禮。

出席的作家向陽表示，能回到故鄉參加文學步道揭牌非常高興，此次有15位和南投有關的作家於步道上展現創作，讓南投在觀光、產業之外，展現精彩的文化深度，目前從埔里到日月潭皆有文學步道，可說是南投的驕傲，希望能繼續下去，另像溪頭自然教育園區，也很適合建置文學步道。

南投縣文化局表示，虎山文學步道作品包括向陽「中興光影」、李威熊「人生步道」、鄧相揚「以中興新村為名」、蕭蕭「南投製茶人」、林黛嫚「回家」、李瑞騰「題虎山步道」、簡榮聰「省府庭園遊觀」、林廣「中興映像」、焦桐「夢回中興新村」、李展平「誰在耳邊輕喚」、陽荷「眷舍小巷」、潘樵「山林裡有風」、陳秀枝「虎山•人生」、張欣芸「印在心底的指紋」、林文龍「虎山頌」。

南投中興新村虎山文學步道揭牌，匯集15位知名作家書寫中興新村的詩文作品，讓步道更添文學氣息。（南投縣政府提供）

