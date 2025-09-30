神明出任務！大學生辦「愛情展」 迎請月老入校坐鎮

南臺科大學生會舉辦校緣愛情展，到凌霄寶殿武龍宮迎請月老星君。（記者吳俊鋒攝）

南臺科大學生會舉辦愛情展活動，與永康當地知名的廟宇合作，將供奉的月老星君請至現場坐鎮，希望能為青年男女牽起好姻緣，神明出任務，在校園上班，有趣又罕見。

南臺的「校緣愛情展．月老請上班」活動明起登場，合作的廟宇是大灣凌霄寶殿武龍宮，學生會今天進行神明的迎請儀式，扛轎、安座，以及現場布置等事宜也都自己來，過程相當順利。

請繼續往下閱讀...

凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，供奉的月老星君相當靈驗，學生們為了愛情展，籌畫逾半年，提案並簡報，包含如何迎請等，都詳細說明，可能是誠摯的心意得到神明認同，擲筊請示時，竟獲9個聖杯應允，連見證的廟方人員都驚奇不已。

王大明說，不僅請出星君，連神轎廟方也都提供，並訓練學生扛、抬，以及如何走位，協助校園展覽活動順利進行，樂見青年以創意連結傳統文化，讓月老成為世代對話的橋梁。

校緣愛情展是由學生會第25屆會長王奎發提議，並開始準備相關事宜，第26屆會長吳旻庭接任後，持續籌辦活動，凌霄寶殿武龍宮也全力配合，讓「星君出任務」，坐鎮南臺，為青年男女牽紅線。

王奎發提到，活動在南臺的三連堂前大草皮舉行，規劃了「愛／恨／情」等3大主題，揭幕後，會邀請新生分享，並以在地廟宇文化為靈感基礎，打造校園與社區共創的新樣貌。

王奎發指出，活動為期3天，有戶外的社團表演，館內展區則規劃月老文化對話的互動裝置，包含留言、抽卡、寫感觸，讓體驗的學生可以在輕鬆氛圍中表達，並進行交流，透過校緣愛情展，精彩呈現青年跨域創意與傳統宗教信仰的連結。

南臺科大學生會與凌霄寶殿武龍宮人員一起參拜，祈求愛情展活動順利。（記者吳俊鋒攝）

南臺科大學生會到凌霄寶殿武龍宮迎請月老星君，前去愛情展活動坐鎮。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法