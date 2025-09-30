義民中學曾爆片面解雇教師爭議 全教總：私校應公益興學

新竹縣私立義民中學今（30）日傳出董事會改選爭議，該校於2023年發生片面減薪並解雇教師爭議，全國教師工會總聯合會（全教總）和立委范雲等，當時陪同教師、學生和家長約150人赴教育部前陳抗。（資料照）

新竹縣私立義民中學今（30）日爆董事會改選父傳子爭議，該校於2023年發生片面減薪並解雇教師爭議，全國教師工會總聯合會（全教總）和立委范雲等，當時陪同教師、學生和家長約150人赴教育部前陳抗，教育部也「硬起來」祭出私立學校法規定，揚言停止義民中學部分或全部獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生，才促使校方回復教師聘約。

全教總理事長侯俊良受訪表示，私立學校應是公益興學，若變成家族企業，當然就不符合公益興學的理念，所有經營者均應以照顧學生和老師為優先，全教總會持續關注義民中學師生的權益。

義民中學今日改選董事會，董事何煖軒（前華航董事長）發正式聲明表示，義民中學今日改選董事長，發生父傳子即潘鵬仁傳給潘彥旭一事，是桃竹苗客家地區最大憾事，他本人即起不會參與義民中學的所有活動，這些事情跟他無關。

侯俊良表示，義民中學片面解聘教師爭議，目前已全數回復聘約，教師們正就學術研究費和年終獎金部分與學校協商中，全教總持續給予協助，對於董事會爭議，也會高度關注，要求董事會及學校以維護師生權益為最優先。

