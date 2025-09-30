高雄大學攜手越南人文社科大學 推動元宇宙跨國教育

高雄大學攜手越南人文社科大學推動元宇宙跨國教育，並簽署合作意向書。（圖由高雄大學提供）

國立高雄大學與越南河內人文社會科學大學簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動元宇宙應用，深化教育與研究合作，雙方強調「只要一鍵登入，台越師生打破語言隔閡，異地也能交流共學」，運用元宇宙設計沉浸式課程與測驗，探索教育模式革新的可能性。

這項合作由高雄大學東亞語文學系（東語系）副教授兼越南研究中心主任陳氏蘭（Trần Thị Lan）牽線，並由工藝與創意設計學系（藝創系）副教授兼數位內容設計研究中心主任王政弘率領團隊前往越南，於上月底完成簽署，兩校強調，將以此次基礎，拓展多元交流與創新應用，逐步形塑跨國教育新典範。

高雄大學團隊舉辦實作研習，指導人文社會科學大學師生體驗沉浸式課程情境，研習中展示的EWova沉浸式教學平台，由王政弘團隊自主開發，並獲國家科學及技術委員會支持，結合教材設計與人工智慧翻譯功能，不同語言背景的師生都能在同一虛擬空間中即時交流，突破文化與語言隔閡。

數位內容設計研究中心主任王政弘指出，EWova平台不只是技術突破，更是教育理念的實踐，透過元宇宙的沉浸式體驗，我們希望台灣與越南師生能在同一虛擬空間中學習與合作，開展全新的跨文化交流模式。

人文社會科學大學語言學系院長阮玉平（Nguyễn Ngọc Bình）表示，該校正積極推動語言與人工智慧的結合，這次與高雄大學的合作帶來豐富經驗，不僅有助於教學與研究，更能拓展外國人士對越南研究發展方向。

越南研究中心主任陳氏蘭則指出，此次合作不僅讓台灣學生能更多接觸越南文化與語言，也讓越南學生能隨時體驗台灣的教育與生活，師生能在真實又生動的虛擬場景中互動，不僅提升學習成效，更能增進對彼此文化的理解與尊重。

高雄大學攜手越南人文社科大學推動元宇宙跨國教育。（圖由高雄大學提供）

