025竹市購物節開跑 汽車、機票多項大獎等你抽

2025竹市購物節開跑，汽車、機票多項大獎等你抽！（記者蔡彰盛攝）

新竹市第二屆購物節將於10月1日啟動！今年市府加碼擴大舉辦，號召上千家品牌店家及商圈響應，活動期間規劃「週週抽」機票與購物金、「月月抽」iPhone與機車，以及「新竹通專屬抽」即享券，更準備汽車壓軸大獎，期盼讓幸運民眾把好禮帶回家。

市府指出，去年首屆購物節登錄發票數突破300萬張，帶動消費金額達54億元。今年活動以「幸福竹塹Let’s購」為主題，推出限量滿額贈禮、市場專屬抵用券及特約店家抽獎等多重優惠，配合店家數擴大至1500家，並放寬認定範圍，只要有開立收據的傳統店家皆可納入抽獎。

請繼續往下閱讀...

民眾於新竹市合法登記商家單筆消費滿200元，或在免開發票的特約店家消費滿100元，即可登錄抽獎。為鼓勵外地旅客來竹市消費，市府更推出「旅宿加碼」方案，外地民眾可享5倍抽獎序號，讓大家在暢遊城市魅力的同時，也能感受「好住、好買、好幸福」的新竹。

產發處表示，購物節自10月1日開跑至12月25日止，消費登錄截止至12月31日。凡單筆累積消費達2000元，即可兌換超值限量滿額禮；若抽中市場專屬抵用券，則可至貼有「市場抵用」標誌攤商使用。

產發處提醒，活動獎項將分階段開出，中獎通知將透過LINE、e-mail或簡訊發送，請民眾務必留意，避免錯失好運。完整中獎名單將公布於「2025新竹市購物節」官網（ https://shopping.hccg.gov.tw/ ）；更多資訊亦可至臉書粉絲專頁（ https://reurl.cc/pvExxZ ）、加入LINE官方帳號（@059ouimb），或洽服務專線03-5160106，由專人協助。

