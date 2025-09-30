竹縣義民中學董事長父傳子引發爭議 何煖軒發聲明：退出所有活動

新竹縣義民中學董事會今日改選傳出爭議，何煖軒發聲明表示他退出所有活動。（資料照）

新竹縣私立義民中學董事會傳爭議，前華航董事長何煖軒發正式聲明表示，今（30）日義民中學改選董事長，父傳子的故事發生（即潘鵬仁傳給潘彥旭），將是桃竹苗客家地區最大的憾事，會在客家歷史上記錄這一段的不堪，他本人即起不會參與義民中學的所有活動，這些事情跟他無關。

聲明指出，今年8月7日上午10時30分，於義民中學召開第19屆第18次董事會，該次會議何煖軒公出未參加，選出第20屆董事會董事，包括潘鵬仁、徐德馨、陳殿全、莊忠雄、林慶光、蔡維邦、吳振洋、何煖軒、鄭必安、張守箑、林麗真、陳素真、張寶訓、王昆騰、潘彥旭等15人，其中潘鵬仁、潘彥旭是父子。

聲明表示，在上一任時，義民廟與義民中學各走其路，唯義民廟、義民中學財團、義民中學，各有其章程，但是其來源均為竹桃15大压所捐贈，故其董監事均出於15大压，義民廟自1835年成立祭祀規約，義民中學自1946年成立以來，其董事會成員均來自竹桃各祭典區成員。

何煖軒在聲明中指出，董事會從未有父子同台，董事長也從未有父傳子，這些均屬於公產，絕非私產，父傳子對於客家人是一種非常大的傷害，義民廟及義民中學在風雨中已經多年，自稱客家人的硬頸精神，刻苦耐勞，現在看起來卻是把公產當作私產。

聲明表示，孤臣無力回天，無法改變人類的貪婪，今日改選董事長，父傳子的故事發生（即潘鵬仁傳給潘彥旭），將是桃竹苗客家地區最大的憾事，將會在客家的歷史上記錄這一段的不堪，何煖軒表示他即起不會參與義民中學的所有活動。

前華航董事長何煖軒。（資料照）

