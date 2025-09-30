為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵桃園站前開發區動土 引進商場、旅館、辦公大樓

    2025/09/30 16:10 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵桃園站前事業發展用地第1期開發區今動土。（鐵道局提供）

    交通部鐵道局今天（30日）宣布，鐵道局與國泰人壽合作開發的高鐵桃園站前事業發展用地。鐵道局長楊正君表示，開發案將引進商場及特色娛樂設施如零售、餐飲、演藝場等，以及旅館、辦公大樓。

    鐵道局表示，桃園高鐵車站周邊商圈、Outlet暢貨中心、商辦、旅館林立，民眾到桃園不再只是為了去機場，更是為了休閒遊憩及購物。根據統計，高鐵桃園站與機場捷運A18站每日進出旅運量，已經超過7.6萬人次，而青埔地區，包括桃園青埔藝術運動園區及桃園高鐵商圈，更躍居114年桃園熱門景點排行前2名。

    楊正君表示，高鐵桃園車站特定區鄰近桃園機場，不僅樹立國際商務人士及觀光旅客對台灣「Gate of Taiwan」第一印象，在高鐵與機場捷運等交通工具串聯下，更是鏈結國際與台灣每座城市的關鍵。

    楊正君指出，這是鐵道局第三次與國泰人壽合作開發，先前的華泰名品城已成功帶領桃園高鐵商圈的發展，這次高鐵桃園站前事業發展用地開發案，國泰人壽基地將規劃2公頃站區廣場、地下連通道連接高鐵桃園車站廣場、停車場、自行車及Youbike站等。他指出，這將使站區整體空間品質與服務機能更加優化，為民眾帶來工作、消費、休閒、通勤等面向的新生活。

    桃園市長張善政表示，桃園已從過去的桃園、中壢雙核心發展，加入新興的青埔地區，成為未來都市發展的鐵三角。近年青埔已逐步完善城市機能，為桃園邁向國際門戶奠定基礎，相信國泰人壽會盡全力推動本案，為青埔地區增添國際級新地標。

