老店、名攤齊聚！ 台南國華100桌松王宴10/19登場

2025台南國華松王宴將於10月19日在南島路封街登場，主廚蔡裕峰團隊規劃，集結國華商圈及其周邊知名老店、人氣小吃名攤共同出菜，席開100桌，同時祭出3條小旅行規劃，邀饕客走入小吃巷弄，聆聽在地故事。

市長黃偉哲表示，去年首屆「松王宴」大受好評，50桌一開賣立刻秒殺，今年特別加倍增至100桌，場地也移師到台南市府前南島路舉行，預料將會再度掀起搶購熱潮。今年除佳餚滿席更加碼抽獎活動，獎項豐富，期盼帶給參與者滿滿驚喜。

黃偉哲說，近年在市府與商圈的共同努力，台南觀光量能大幅提升，7年來旅館房間數成長6成，約有1萬6千間，年底還有新旅館陸續開幕，特別感謝商圈店家共同經營，讓在地菜色與文化特色深受遊客喜愛，吸引各地朋友來體驗美食與生活。

本次活動邀集阿明豬心、集品蝦仁飯、包成羊肉湯、佛都愛玉、阿文米粿、阿鳳浮水魚羹等，多家台南經典小吃名店，由蔡裕峰團隊規劃宴席、知名藝人路秀蘭擔任代言推廣。另10月19日主宴前也特別安排3條小旅行、共6梯次，邀請民眾走入國華街小吃巷弄，品嚐美味並聆聽在地故事。當日有電動機車、家具等摸彩好禮，還有精美伴手禮，讓參與者滿載而歸。

經發局長張婷媛表示，今年「國華松王宴」邁入第2屆，透過傳統辦桌文化展現中西區最道地的庶民美味，以百桌規模盛大開席，將國華友愛商圈的美食推向全國舞台。盼透過商圈合作凝聚力量，吸引更多觀光人潮，帶動商圈放大經濟效益。

本次「國華松王宴」除獲經濟部商業發展署活絡商圈補助計畫支持外，市府亦投入專案經費，攜手商圈、結合中央資源，打造專屬台南的商圈魅力，促進地方經濟發展。即日起開放報名。

國華友愛街區發展協會理事長戴泳明表示，國華街是遊客品嘗台南美食的首選地，從早到晚24小時都有不同風味的小吃，此次擴大規模辦理國華松王宴，希望讓更多人有機會一次品嘗到整個商圈的美味佳餚，將國華友愛的美食小吃推向全國。

