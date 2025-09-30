穿梭老街、古蹟糯米橋！國姓「鹿跑」12/13見 報名開跑

南投「國姓鹿跑」將在12月13日登場並已開放報名，活動還依難易度分成4大組別，以利各年齡層參加。（圖由國姓鄉公所提供）

南投國姓鄉將在12月13日舉辦「國姓鹿跑」，國姓鄉公所今在具有百年歷史的楞嚴宮宣傳路跑活動，公所說，賽事依路線強度分成4組，讓各年齡層都能選擇適合的組別，參與路跑還能穿梭國姓老街，欣賞三級古蹟「糯米橋」等，透過運動體驗國姓之美，報名至10月26日，上限1600人，額滿為止。

國姓鄉長邱美玲表示，「鹿跑」活動展現國姓鄉的成熟養鹿產業，也藉此推廣在地鹿茸、咖啡，以及客家美食文化，今年賽事共有4大組別，包括4.5公里快樂組、13公里挑戰組、23公里超半馬組，以及42公里全馬組，沿途經過鄭成功石雕像、國姓老街、石門福德祠、北港溪糯米橋、茄冬樹公與中原部落等地，跑者可徜徉老街與田野，欣賞國姓的風光與文化古蹟。

國姓鄉公所指出，除了路跑賽事，活動還精心規劃特色補給站，例如國姓在地美食、小農水果、特色點心，完賽跑者還能獲得紀念獎牌、活動證書與特色伴手禮，包括國姓濾掛咖啡、鹿茸酒、草莓苗小盆栽等，透過運動推廣國姓在地產業與特色，可上網報名。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投「國姓鹿跑」將在12月13日登場並已開放報名，跑者可前往知名老街、古蹟糯米橋，活動還依難易度分成4大組別，以利各年齡層參加。（資料照）

南投「國姓鹿跑」將在12月13日登場，鄉長邱美玲（右）盼透過路跑活動，推廣在地鹿茸、咖啡產業與客家美食文化。（圖由國姓鄉公所提供）

