    首頁 > 生活

    極端天氣越來越多 台鐵、氣象署合作「客製化車站沿線預報」

    2025/09/30 15:54 記者吳亮儀／台北報導
    交通部中央氣象署與臺灣鐵路股份有限公司簽訂合作備忘錄，在交通部伍勝園次長的見證下，由氣象署呂國臣署長與臺鐵公司鄭光遠董事長共同簽署。（氣象署提供）

    交通部中央氣象署與臺灣鐵路股份有限公司簽訂合作備忘錄，在交通部伍勝園次長的見證下，由氣象署呂國臣署長與臺鐵公司鄭光遠董事長共同簽署。（氣象署提供）

    極端天氣影響越來越嚴重，中央氣象署、台鐵公司今天（30日）簽署合作備忘錄，雙方協力共享資源，還能提供客製化的車站沿線預報。

    台鐵公司鄭光遠董事長指出，面對地震、颱風、豪大雨及強風等極端氣象事件，鐵路安全深受影響，這次次合作將協助台鐵公司強化天氣資訊的掌握能力，並透過客製化氣象情資提供鐵道沿線的風場與定量降雨預報，支援台鐵檢討停復駛標準與災害應變措施，提升鐵路運輸安全。

    氣象署呂國臣署長強調，鐵路運輸與民眾生活息息相關，面對自然災害時更需要即時的氣象資料研判及應變能力。在資料服務方面，氣象署將提供歷史氣象資料與即時的劇烈天氣資訊，供台鐵公司進行災情應變決策參考與調整評估。

    在觀測效能方面，呂國臣指出，將整合鐵道沿線氣象、地震等相關觀測資訊，提供台鐵公司於鐵道沿線觀測站的設置建議與儀器維護，確保觀測數據的準確性。

    在客製化服務方面，氣象署也將提供客製化的車站沿線預報，供台鐵APP與看板使用，並持續擴充QPEPlus新一代劇烈天氣監測系統，強化防災監控效能。此外，雙方合作也納入AI技術導入應用之合作目標，將鐵路氣象資訊與AI技術互相結合，增加決策應變能力的靈活度。

    交通部次長伍勝園表示，台鐵是台灣最重要的軌道運輸系統之一，肩負全島旅運安全與永續發展使命，在0403花蓮地震後，台鐵的部分路段具重複致災風險，這次台鐵公司與氣象署簽署合作備忘錄，透過資源共享來強化在地震或極端天氣事件發生前、中、後的監測與應變能力，提升鐵路運輸安全。

