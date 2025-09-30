台東中秋食品抽驗揪出鳳梨酥、豆干不合格 開罰並要求下架

台東縣衛生局稽查中秋節食品，其中2件不合格遭開罰並下架。（台東縣府提供）

台東縣衛生局至全縣各鄉鎮月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店、中秋應景餐飲業（烤肉店）等進行月餅產品及應景食材抽驗，共計抽驗50件，結果有一件是鳳梨酥因防腐劑不合格，遭處罰鍰3萬元，另外一件是手工醬爆豆干因衛生標準不合格，由移來源所轄衛生局續辦，不合格產品均已要求業者下架不得販售。

台東縣衛生局表示，此次抽驗項目包含月餅產品及應景食材抽驗，包含生鮮肉品8件、蔬果3件、月餅及月餅餡料33件、及其他中秋應景食品6件，檢驗項目包含防腐劑、動物用藥殘留（乙型受體素類）、農藥殘留及衛生標準等，除了2件不合格外，其餘檢體均與規定相符。

台東縣衛生局呼籲，民眾在選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度，如為包裝產品應挑選具有完整標示者。相關食品業者於生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過2小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質；此外，民眾在食用蔬果類，也請以流動的水浸泡清洗，並可用軟毛刷刷洗蔬果外觀，以減少農藥殘留，以確保食的安全。

另衛生局孫局長國平提醒，民眾團圓聚餐時，請注意預防食品中毒五要二不原則，「要洗手、食材要新鮮、生熟食要分開、食物要澈底加熱、要注意保存溫度」、「不要生飲山泉水、不要食用不明的動植物」，開心團圓過佳節。

