1日志工來服務 溫暖南市鹿耳社區獨老

台北信義房屋匯集志工到台南鹿耳社區為獨老服務。（記者王姝琇攝）

中秋節即將到來，台北信義房屋匯集職員到台南市安南區鹿耳社區擔任1日志工，持續協助風災後社區環境整理復原，並致贈中秋節愛心禮盒給社區獨居長輩，陪長輩提前歡度溫馨的中秋佳節。

信義房屋志工一行78人，分別從北中南各地齊集於鹿耳社區，支持社區一起關懷獨居長輩，傳送溫情。人員分4組協助社區環境整理，並將好望角公園被颱風吹垮的帆布噴畫重新懸掛，也把公園內的樹枝、雜草、瓶罐一一撿拾，將環境復原。

志工除協助整理社區環境，致贈給社區獨居長輩秋節禮盒，給獨居長輩提前賀節。分送過程讓獨居長者備感溫馨，對信義房屋志工的義舉非常感動，長輩說：謝謝志工們協助整理環境復原，還送他們的中秋節物資，都說「魯力喔（勞您的力，意指謝謝）。」

志工們也回饋分享提到，來到鹿耳社區發現老化十分嚴重，人力不足、環境也落差很大，與北部和市區整體落差極大；社區仍堅持每日送餐關懷獨居長輩低收入戶，真的很不容易。也主動購買社區虱目魚鬆、作為支持社區送餐的經費。

1日志工協助好望角清掃，帆布懸掛。（記者王姝琇攝）

