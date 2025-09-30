農業部日供逾2千個便當到光復鄉 組車隊分送行動不便獨居災民

花蓮改良場、農糧署東區分署同仁組成送餐摩托車隊，分送便當中。（農業部提供）

馬太鞍堰塞湖溢流潰壩後，大量土石泥水沖進花蓮光復鄉，中央政府調度國軍外，近日有許多鏟子超人湧入光復鄉協助救災，為讓第一線救災人員、災民、志工可以吃飽吃好，農業部協調花東農會出動「田媽媽」，每天準備超過2千個便當定點發送，更親送便當給獨居、行動不便的災民。

為加速花蓮災區復原，也讓第一線救災人員、災民及志工有足夠體力投入復原工作，農業部表示，已協調花東農會每日準備超過2000個便當，並在定點發送便當，因目前災區仍有一些獨居、行動不便的鄉親不方便前來定點取餐。行政院前進協調所今日也規劃3條路線，由農糧署東區分署、花蓮改良場同仁騎機車沿路分送。

農業部表示，目前定點發送點為光復國小（花蓮縣光復鄉大馬村中山路三段75號）、王村長（花蓮縣光復鄉大馬村武昌街173號 ）；另外沿街分送的路線為太巴塱教會（光復鄉南富村中正路二段90 號）、阿陶莫文健站 （光復鄉東富村東富路5號）、大華活動中心（光復鄉大華村光復路24號）。

農業部指出，後續行政院前進協調所也將依據現場狀況彈性調整，增加緊急協助便當的分送據點，未來也會搭配地方義煮團協助、持續調整。

農糧署、花蓮改良場同仁騎機車沿街分送便當。（農業部提供）

農業部協調花東農會準備便當。（農業部提供）

