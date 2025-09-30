災民幫災民！ 0403地震受災戶挽袖當鏟子超人：會愈來愈好

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了當地最美風景；其中更有0403地震受災戶號召志工團到災區幫忙。圖為佛祖街附近的農機具行，眾人協助將淤泥運出。（宋育騰提供）

「那時候有接受到很多人的幫助，也想把這個愛傳出去」，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了當地最美風景；其中更有0403地震受災戶號召志工團到災區幫忙，「大地震後我們收到無數幫助，今天輪到我們幫忙了。」

志工宋育騰過去是太魯閣國家公園內文創旅館「山月村」的員工，旅館在0403大地震後歇業；後來他與團隊在新城鄉開了風味餐廳「山下村」，延續過去在山上的特色與精神。他說，昨天到光復災區看到那個場景，當下就想到0403場景歷歷在目，但是他這一次已經不是恐懼，「我就覺得說我們已經有在慢慢的好轉起來，所以我相信他一定也可以好起來」。

「過去大地震後我們收到了無數來自各方的幫助，今天輪到我們幫忙了。」宋育騰說，花蓮大地震後獲得許多幫忙和祝福，許多餐廳客人都是過去旅館的老客戶，他們定期會到店裡光顧支持。決定出動幫忙後，他在過去旅館的群組詢問，未高調號召下共有20至30人參與。

宋育騰說，團隊到佛祖街一名農機具行老闆家協助清淤，農機具行老闆是店裡常客，常常從光復開1個多小時的車程到新城用餐，特別聯絡老闆，帶著員工跟家屬們去幫忙，到現場淤泥約60公分厚，把原來凹陷的農作平台全部填滿，淤泥、石塊非常重，25人清了一整天只清了10多坪空間，難度超高。

宋育騰也向光復災民喊話：「請大家加油，地震後我們也很努力站起來，相信你們也一定可以。」此外，過去這個連假湧入大量志工協助，但災清清淤比想像中困難很多，希望大家能持續協助光復，自己也會再找時間過去幫忙，盼光復能早日恢復往常生活。

