花蓮淤泥含微量重金屬 環境部：屬地質天然背景、非人為污染

環境部說明，馬鞍山馬太鞍溪沖下的淤泥，其母岩性質原本就含有微量重金屬，屬地殼天然背景造成，非人為污染。（記者王榮祥攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，街道滿是淤泥、垃圾；台北市公共衛生師公會提醒，泥流型災害挾帶大量土石與沉積物，可能造成潛在污染，應避免直接喝井水及地下水；對此，環境部說明，馬太鞍溪上游地質分類屬虎頭山片岩，形成土壤為淡灰色，馬太鞍溪沖下的淤泥，其母岩性質原本就含有微量重金屬，屬地殼天然背景造成，非人為污染，請民眾不必擔心。

環境部表示，依據歷年土壤及底泥監測資料顯示，馬太鞍溪上游地層主要屬於片岩母質坋質壤土的沖積土，其重金屬濃度普遍介於自然背景值範圍。經初步分析，此次事件所產生的淤泥性質與水庫清淤物類似，屬於細顆粒為主的沖積土，因該地區地質特性，使淤泥顏色較深且黏稠度高。

環境部進一步解釋，2022、2023年於馬太鞍橋採樣點檢測底泥砷、鉻、銅、鎳、鉛、鋅等濃度，檢測結果顯示，重金屬濃度均低於水體底泥品質風險評估值，對環境及農業使用並無立即性危害。不過，在此次事件後續將與環保局合作，持續監測馬太鞍溪下游淤泥及農地土壤，確保環境品質，以維護環境與民眾安全。

另，災後復原除了清淤、清運垃圾，消毒更是守護健康的關鍵一步，環境部提醒，漂白水稀釋（1：100）是最有效的環境消毒水，以抹布或拖把擦拭桌椅、環境表面與地面，並停留1-2分鐘後，用清水擦拭乾淨，避免傳染病威脅。同時，由於漂白水為強氧化劑，不可與其他清潔用品混合使用，並在使用時配戴口罩與手套，避免皮膚刺激。

