人美心善！國際名模吳宜樺化身鏟子超人 全網暴動：美到像AI

吳宜樺現身花蓮光復鄉救災現場，被廣大網友大讚人美心善。（擷取自@weilee_bmk/Threads）

花蓮光復鄉洪災後，來自全台各地的志工紛紛化身「鏟子超人」投入救災，成為最動人的風景。現場其中1名高挑美女特別引人注目，引發網友熱烈討論，隨後有人認出她就是國際名模吳宜樺，本人也親切地現身留言區打招呼。

1名網友連日參與救災，今（30日）在Threads分享多段影片，苦中作樂形容「馬太鞍時裝周」。影片中，1名綁著丸子頭的女子，穿著黑色緊身衣與白色雨鞋，滿身泥濘仍笑容燦爛地走出，甚至自然擺出姿勢，氣場十足，畫面宛如伸展台。

影片曝光後吸引4萬網友按讚，不少人留言大讚「又高又美」、「像AI生成一樣」、「走到哪都是伸展台」、「戀愛了」、「笑容太美」。有人更認出她是模特兒吳宜樺，隨即釣出本人親自回覆「你好」。

吳宜樺事後也轉發貼文，幽默笑稱「馬太鞍時裝周，大家鏟到要瘋掉，看到有錄影，職業病上身」，既展現專業風采，也流露人美心美的一面。

國際名模吳宜樺與愛犬小波。（本報合成，擷取自吳宜樺臉書）

