嘉縣桃源師生迎中秋 柚子皮變防蚊液、天然蚊香

桃源國小師生將柚子皮做成防蚊液、天然蚊香與果皮酵素。（圖由桃源國小提供）

中秋節將近，偏鄉小校嘉義縣竹崎鄉桃源國小學生化身小小烘焙師，用氣炸鍋炸出創意月餅，並把柚子皮「變魔術」，製作成防蚊液、天然蚊香與果皮酵素，學習珍惜資源與循環利用，不僅有節慶氛圍，更成為實踐食農教育與責任消費的場域。

桃源國小舉辦中秋系列學習活動，學生將柚子果肉、湯圓與起司包進酥皮裡，放進氣炸鍋，金黃月餅出爐，瀰漫香氣，林思妤開心說「第一次自己做月餅，好像在開一家小店！」，王俞如說，「我最愛加起司，咬下去會牽絲，真的超特別！」童弋競也說「比外面買的更好吃，因為裡面有我的心意」。

「柚子皮再利用」課程中，由老師帶領學生認識柚子皮中的精油成分，具有天然驅蚊效果，將新鮮柚子皮剪成小塊，裝進小布袋做成隨身防蚊包；也有學生把柚子皮切成螺旋狀，曬乾後點燃當作蚊香，環保又好聞，學生也把柚子皮泡進75%酒精，靜置7天，再依1:3比例稀釋成天然防蚊液，用來防治登革熱，並嘗試發酵成果皮酵素，做為天然清潔劑，也能回歸校園農地當肥料，學生說，「原來柚子皮不是垃圾，還能變得這麼厲害！」

校長林志偉說，系列課程實踐SDG 12責任消費與生產的精神，讓學生瞭解「一物多用、減少浪費」，中秋節活動不只是「吃月餅、賞月亮」，更是文化傳承與教育契機，希望孩子從動手做的過程，理解珍惜資源的重要性，把節慶變成環保與教育的實踐。

教導主任邱煌仁說，孩子們從月餅到柚子皮的應用，學會責任消費的概念，也懂得用創意去面對生活中的挑戰；家長林明杰說，孩子回家後教他怎麼用柚子皮做防蚊液，學習內容很實用。

校長林志偉（左1）與學生製作氣炸月餅。（圖由桃源國小提供）

