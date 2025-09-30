為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國軍迄今投入破萬人次救災 顧立雄：有信心中秋前完成任務

    2025/09/30 15:50 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄今天說，國軍有信心遵照總統指示在中秋節前完成花蓮災後復原相關工作。（記者方瑋立攝）

    強颱「樺加沙」帶來的堰塞湖溢流災情重創花蓮地區，總統賴清德近日下令國軍在中秋節前協助完成民宅和主要道路基本清淤復原，國防部長顧立雄今（30）日說，國軍迄今已投入7628人次兵力救災，今天則投入2493員兵力，部份地區進度超前，有信心可以完成任務。

    花蓮光復災情慘重，國軍第二作戰區24日已成立前進指揮所調度救災兵力，顧立雄今天在立法院受訪說，國軍一開始已成立前進指揮所，由陸軍副司令進行救災協調工作、第二作戰區指揮官完成所有救災規劃。

    他說明，所有需要跨區增援的部分會透過前進指揮所，並傳達至國防部全力配合。賴總統已指示要在中秋節前完成相關民宅清淤，以及所分配到的災後復原重建工作。

    顧立雄也說，目前國軍（23至29日）累計投入7628人次，今天則投入2493員兵力，光復部份地區民宅清淤已經完成，其他村莊進度也有所超前，在災後復原的工作，一定會遵照總統指示儘快完成，「我們有信心能夠在中秋節完成任務」。

    國防部說明，兵力派遣依據花蓮縣政府及教育部等單位提出需求，合計派遣兵力7628人次，今天派遣2493兵力執行救災任務，合計10121人次，已經破萬人次。

