中度磁暴來襲！ 氣象署發布太空天氣警示 預估衝擊15小時

地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，預估最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。（圖擷自中央氣象署太空天氣作業辦公室）

因行星際環境條件變化劇增，中央氣象署今（30日）發布太空天氣警示訊息，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，預估最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今下午2點30分發布太空天氣警示訊息，因行星際磁場長時間轉為南向，於台灣時間9月30日8時起影響近地太空環境，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

請繼續往下閱讀...

衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

此外，地磁擾動期間，部分保護裝置可能出現假警報而需要進行電壓修正，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

氣象署提醒，未來近地太空環境為不穩定，且受活躍區短暫變化影響，請日側地區高頻通訊及衛星定位服務使用者多加留意。

