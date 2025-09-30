為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    天赦日遇中秋節 民俗老師提醒：2生肖要注意「車關」

    2025/09/30 15:10 記者吳俊鋒／台南報導
    天赦日遇中秋節，民俗老師許伯福生肖正沖、偏沖的犯太歲者要注意「車關」。（記者吳俊鋒攝）

    下週一的10月6號是中秋節，也適逢今年的第5個天赦日，相關禁忌之說，已廣為流傳，台南歸仁知名的民俗老師許伯福強調，平時行事心術不正，甚至作奸犯科者努力去燒香、參拜，也得不到神明保佑，「臨時抱佛腳」沒有用；屬蛇與屬豬的人，因正沖、偏沖犯太歲，要特別注意「車關」。

    許伯福提到，有的人作惡多端，卻以為在天赦日懺悔、贖罪，玉皇大帝都會寬恕，其實無論相信因果與否，平時多做好事、積福報，才是正道，一些民俗觀點的警示，最重要的都是希望透過宗教信仰，勸人心存善念。

    許伯福也指出，無論是否犯太歲，一般人出門在外，都要注意安全，正沖與偏沖的生肖，更得格外當心，尤其天赦日巧遇中秋，加上又有連續假期，行車安全真的很重要。

    許伯福說，大家歡慶團圓，甚至利用連假，偕伴旅遊，車流複雜，中秋的歡愉氣氛下，容易輕忽一些危險細節，必須多加謹慎。

    許伯福擅長堪輿，在風水學的造詣獲得陰陽宅設計職業工會認證，他也樂於付出，曾任分局偵查隊警友站長，現為台南歸仁金吉宮主，是當地知名的民俗老師。

    以上為民俗說法 僅供參考

