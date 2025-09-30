馬太鞍義煮團白飯車被擋 徐榛蔚首次主動認了「虛心檢討」

花蓮縣長徐榛蔚今天在馬太鞍溪堰塞湖災害罹難者法會，從頭念經到尾聲音沙啞，卻被災民質疑作秀，在法會結束後終於受訪回應。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，造成半個光復鄉變重災區，卻傳出前來幫忙的「馬太鞍義煮團」白飯車被擋、一萬個便當送不出去！對此花蓮縣長徐榛蔚今天在聯合頭七法會後，罕見主動認「會虛心檢討」，徐強調，市區大小救災車多，如沒有交管根本動不了，但強調「白飯最後還是有進去」。

花蓮馬太鞍洪災發生後，花蓮縣府在撤離、救災各方面的表現被災民罵翻，今天早上在頭七法會開始前，劉姓罹難阿嬤的兒子更痛批「媽媽似乎都不知道堰塞湖嚴重性」、縣府公所沒通知，怒喊「家屬要的是真相」！

然縣長徐榛蔚今天在頭七法會上捧著佛經從頭唸到尾，從早上10點多到下午1點半嗓子都唸啞了，法會完畢後終於面對媒體，對於家屬批評，縣府及鄉公所沒有強制撤離害死人，要求花蓮縣政府負全責。對此徐榛蔚說，目前先以救災及環境清潔為優先，會先陪伴家屬度過難關，至於災民問題，她相信「日後會愈來愈清楚」。

除了沒有強制撤離造成人命損傷，更有幫忙的義工怒批運送救災物資、義煮團要送上馬太鞍教會的白飯，通通被縣府阻擋，造成1萬多個便當送不出去；也有災民質疑，縣府有提今天會送2.5萬個便當去光復國中，但今天中午沒收到！徐榛蔚今天也首次回應了。

徐榛蔚說，義煮團白飯送不進來應該是誤會，因為警方在光復鄉馬太鞍溪、光復溪之間劃設五大工區，重型機具從抓斗車、板車、小怪手機具很多，當然要交通管制，否則不斷有重車湧入狹小市區，交通都會動不了，也將影響志工安全及救災工作進度。她說，為了避免交通打結，警方在外圍交通指揮一定會詢問進入車輛，如真的造成誤解會虛心檢討，並強調「白飯還是有進入馬太鞍教會」。

花蓮縣府在馬太鞍堰塞湖災害搶救上，遭質疑只有拿到縣府通行證才能進入市區，白飯車、物資車都被擋。（記者花孟璟攝）

