行政院：光復鄉10/1起全面施打流感疫苗

行政院發布新聞稿指出，中央災害應變中心前進協調所30日召開第12次工作會報後記者會，由總協調官經濟部次長賴建信說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度。今日共動員中央及各縣市搜救隊及國軍特戰172人、38部車輛、10艘船艇、9台無人機持續救援，統計死亡人數18人、失聯人數6人、救出人數717人、受傷121人。

賴建信說明壩體最新狀況，堰塞湖蓄水量略降為595萬立方公尺，湖水少量持續從溢流口正常流出，壩體狀況大致相對穩定。農業部林保署分署長黃群策表示，今早派員以無人機監測，初判壩體與水流都沒有異狀，但因下游土砂淤積嚴重，仍需要時間積極防堵及導流，因此仍維持紅色警戒。另外，林保署亦建立警戒發布作業程序，並密集監測馬太鞍溪集水區，若24小時內累計雨量超過100mm，或河道水位異常，將發布海嘯警報。

衛福部表示，為維護災區衛生及醫療照護，光復鄉明日起全面施打流感疫苗，光復鄉居民可持身分證，到各衛生所和醫療院所施打疫苗。此外，疫苗施打對象也涵蓋此次參與救災的志工、國軍等所有工作人員。

在供水部分，賴建信表示，由於居民清理家園及大量救災志工進駐，用水需求大幅增加，包括東富村、大平村、部分市區等地水壓仍不足，目前已緊急調派太巴塱、台糖等水井增加供水量。另外，針對光復溪以南用水，農水署配合協作，每日約可再增加1000噸的供水量。

台水公司副總經理王傳政說，28日台水送水量約為6284噸，較災前提升150%；為穩定供水，台水公司增設供水站至25處，28台水車3班巡迴補水，以提升供水效率。目前已同步完成大農淨水場管線改接及太巴塱觀測井啟用，並協調台糖水井與大馬配水池新水源開發，預計總出水量可提升至9600噸，全力滿足光復鄉親用水需求；至於市區因管線受損漏水，導致供水不足與水壓偏低等情形，台水公司將持續檢修，確保民眾用水。

有關馬太鞍溪堤防復建工作，經濟部水利署署長林元鵬表示，目前已完成改道，將河水引導到深水槽、流量穩定，為提升河道穩定性，現已調派怪手提升堤防安全性。為完成第一階段臨時堤防總長2860公尺，水利署今日動員人力310人、重型機具270部，截至29日已施做300公尺，預計中秋連假前可完成作業，水利署將於10日內積極趕工完成。

賴建信表示，昨日進出花蓮光復站達到4萬4500人次，創連假期間單日最高紀錄。針對湧入光復鄉的志工，原民會參事督固．撒耘說，已在光復火車站設置自發性志工分配站，現場發水、食物等物資，以及口罩、手套等救災用品，並由國軍協助載運志工至較偏遠的阿陶莫部落救災。

為支持志工、受災民眾度過艱難時刻，賴建信指出，農業部今日除了在光復國小、大馬村王村長家定點發放逾1,000個便當，另新增3處沿街分送400個便當，包括太巴塱教會200個、阿陶莫文健站100個、大華活動中心100個。若這三個定點發放便當後還有餘數，農業部人員會騎乘機車，於返程機動發放便當給年長、獨居，或有需要的居民及志工，確保每份便當都交到需要的人手上。

環境部環管署主任魏文宜提及，災後環境清理及消毒至關重要，已提供國軍1萬瓶消毒水，將再追加3200罐的消毒水，讓國軍執行主要道路消毒工作。魏主任也說明，為加速災區清潔和廢棄物清理，中央政府會加派如抓斗車、清溝車、工程水車等重型機具投入救災，另將於災區設置150個流動廁所，供災民及志工使用，廁所會供應水及衛生紙，並每日清掃。

此外，因應災區清理出大量廢棄物，台糖公司提供面積約4.62公頃土地，作為臨時廢棄物堆置場所，為災區清復共同努力；國防部陸軍花東防衛指揮部少將副指揮官賴政豐說，已動員大型機具清理災區、黑鷹直升機搜尋失聯人員，及2493名兵力投入救災，預計10月1日會再增派兵力，總計達3054名兵力投入救災。

