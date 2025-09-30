全真瑜珈倒閉！桃市逾百人受害 怒批「倒閉前還在推預繳會費」

桃園市議員黃瓊慧指出，9月24日聽聞全真瑜珈疑似倒閉的消息，就前往全真瑜珈桃園館查訪，當天就有許多民眾在樓下議論紛紛。（黃瓊慧提供）

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今（30）日上午公告，自10月1日起停止營業，其中，全真瑜珈在桃園市有桃園、中壢2家分館，截至目前已有115名會員向桃市府消保官提出申訴。

全真瑜珈先是在9月23日晚間宣布，6家分館古亭館、天母館、中和館、汐止館、桃園館及敦南館暫停營業，今日上午又公告全數分館停止營業，桃園市議員黃瓊慧指出，9月24日聽聞全真瑜珈疑似倒閉的消息，就前往全真瑜珈桃園館查訪，當天就有許多民眾在樓下議論紛紛，有民眾陳情說，去年業務要她先繳3年會費，更優惠且還可分期，一直推薦舊會員買更長的會期，就有民眾預繳了5萬元，還沒上幾次課就宣告倒閉，真的非常惡質，而且今年6月全真瑜珈臉書貼文才聲稱財務結構穩健，結果10月就宣告倒閉，根本把消費者當成冤大頭。

黃瓊慧指出，突然要會員預繳會費，或是突然介紹很多課程、有什麼特別優惠，這些很可能都是倒閉前的警訊，民眾不可不慎，桃園市已有會員向消保官申訴，後續她也會提供必要的協助，並立即請消保官建立受害者和教練的專責窗口，讓受害者有專人能夠詢問後續處理細節和方法，同時呼籲業者出面妥善處理退款事宜，20年的聲譽不要就此毀於一旦。

桃園市消費者保護室主任彭新澍表示，全真瑜珈在桃園市有桃園、中壢2家分館，9月24日至今已收到115件申訴案件，金額仍在統計中，主要是會員看到新聞後主張要退費，由於業者已宣布全數分館停業，消費者若是以信用卡付款，可以在120天內向刷卡銀行主張信用卡爭議帳款，將之前預付的部分退回，若是按月繳費則主張從下個月起不再繳費。

彭新澍表示，全真瑜珈總公司在台北市，北市府體育局及消保官已在進行行政調查，要求公司提出新的退費方案，另外，帳款中約有2億元在陽信銀行做信託，若會員是用現金方式支付費用，也可向陽信銀行主張加入分配，目前銀行預計10月2日前公告退款程序。

