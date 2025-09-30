為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    森林護管員即起開放報名 月薪3.3萬起跳

    2025/09/30 15:23 記者楊媛婷／台北報導
    森林護管員即起到10月底開放報名。（圖由林業保育署提供）

    喜歡在自然山林工作的人走過路過不要錯過，森林護管員甄試即起到10月底開放報名，只要是高中以上學歷就可報考，農業部林業保育署表示，今年森林護管員預計招考49名，並於11月29日、30日分二階段甄試，月薪則是3.3萬元起跳。

    森林護管員是山林治理與自然保育的最前線尖兵，工作內容包含森林資源調查、經營、保護，林地管理、植樹造林及撫育更新，林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護、生物多樣性資源維護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護；綠色森林產業輔導與山村部落社區陪伴等。

    林保署表示，只要學歷在高中以上並不限科系，有良好體能及健康，並且有普通重型機車駕照，可熟練騎乘125c.c.以上循環檔機車的就可以報考，甄試將分兩階段，第一階段為術科，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走2項，成績均合格者，始得參加11月30日（星期日）第二階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試。

    林保署表示，今年錄取的森林護管員，月薪為3萬3198元，依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬9797元；另有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費，依其工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費。

    今年招可各分署缺額分別為新竹分署4名，南投分署與嘉義分署各8名，台東分署16名，花蓮分署10名，宜蘭分署3名。

