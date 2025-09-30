大學教師「集點」為通過評鑑 教團籲修大學法改革

大專「教師評鑑」制度上路至今年將滿20年，但高教工會指控，教師還在用募款、招生等方式換點數，呼籲修改《大學法》 終結失控的教師評鑑制度。（高教工會提供）

大專「教師評鑑」制度上路至今年將滿20年，但高教工會指控，實際運作與「基於學術責任與追求卓越」的目標相去甚遠，教師還在用募款、招生等方式換點數，呼籲修改《大學法》 終結失控的教師評鑑制度以「專業發展支持系統」全面取代教師評鑑。

高教工會研究員陳柏謙指出，許多學校被列入「教學」、「研究」與「輔導及服務」的評鑑項目，就動輒超過50、60項以上，關於教師評鑑計分「效標」的規範動輒10數頁以上，甚至有學校的評鑑項目洋洋灑灑竟然列了超過130項，又另有學校對評鑑計分標準的文字規範，居然超過了1萬字，成了不折不扣的「評鑑萬言書」。

陳柏謙舉例，如「教師未支領超授鐘點費鐘點，每未領1鐘點（換）30點」、「捐募款累計每學年每達1萬元得1分（最高50分）」、「儀器設備借用收入經費，每1萬元收入（換）0.6分」、「校外租屋學生每學期10次實地訪視或20次電話訪視（換）2.5分」、「繳交課堂點名記錄，不符合者扣分」等，這些與教學卓越有甚麼關連？

工會認為，教師評鑑制度實際上無法有效淘汰不適任教師，反而使學校主管對教師因此擁有強烈之控制權力，目前中小學已實施「教師專業發展支持系統」，協助教師專業成長，大學教師更需強調教學研究之自律性，當有理由比照。若有不適任情況，仍可比照中小學之「不適任教師處理機制」，由教評會進行輔導、改善、懲戒之程序，而毋須仰賴常態普遍性之教師評鑑。

高教工會理事長周平指出，如果每一項學校要求都必須符合，教師必然疲於奔命，教書人生變成「集點人生」，故應儘速修改《大學法》終結當前的教師評鑑制度，並以「教師專業發展支持系統」取代之，且應與升等、不續聘、懲戒等等不利對待脫鉤，而至多與正向有利效果之升等、長期聘任、獎勵做連結，使大學教師能恢復獨立自主從事教學研究服務的角色。

