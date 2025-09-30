為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋、國慶連假勿亂放煙火！ 南市夜間10時後一律開罰

    2025/09/30 14:57 記者洪瑞琴／台南報導
    南市環保局去年中秋稽查情形。（南市環保局提供）

    南市環保局去年中秋稽查情形。（南市環保局提供）

    今年中秋與國慶連假同週，南市府連假期間稽查不打烊，針對南區黃金海岸、安平林默娘公園、觀夕平台及四草大橋等熱門地點擴大宣導與加強取締。去年中秋連假，即開出11張違反管制時段燃放爆竹煙火罰單。

    南市環保局指出，為了加強維護環境安寧，今年各場域主管機關已設立告示牌或架設監視器，除了提醒民眾夜間時段禁止爆竹煙火施放外，中秋及國慶連假期間亦加強巡查與宣導，中秋及國慶當天，也會同警察局至主要熱點稽查，晚間9點起加強宣導與勸導，夜間10點進入管制時段嚴禁施放爆竹煙火；若發現有人違規燃放爆竹煙火，立即蒐證並依法告發，提醒民眾勿以身試法，也呼籲歡聚後務必隨手清理垃圾。

    環保局長許仁澤表示，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10時至翌日上午7時禁止施放爆竹煙火，違者處3000元至3萬元罰鍰，且夜間將加重裁處；亂丟垃圾未清理者，依廢棄物清理法規定處1200元至6000元罰鍰。

    環保局強調，連假期間環保稽查不打烊，切勿違規傷荷包，掃了過節的興致。民眾如發現管制時段有人施放爆竹煙火或擴音設施，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或06-6572916轉2222向環保局通報。

    中秋連假不打烊，南市環保局稽查誓師。（南市環保局提供）

    中秋連假不打烊，南市環保局稽查誓師。（南市環保局提供）

