    首頁 > 生活

    蔣萬安提輝達總部「老往臉上貼金」 許淑華：建設進度卻停滯

    2025/09/30 14:59 記者何玉華／台北報導
    民進黨台北市議員許淑華說，台北市長蔣萬安每次提到輝達，就往自己臉上貼金，但輝達總部建設進度卻停滯不前。（資料照）

    輝達（NVIDIA）屬意將企業總部設在台北市北投士林科技園區（北士科）新光人壽（新壽）獲得地上權的T17、T18基地，雙方簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，傳出合作方案卡關，希望北市府居間協調；台北市議員許淑華表示，台北市長蔣萬安每次提到輝達，就往自己臉上貼金，但輝達總部建設進度卻停滯不前，呼籲市府盡快整合各方需求，讓輝達總部早日成真。

    許淑華指出，原定由新光集團與輝達、北市府合作興建企業總部的北投士林科技園區T17、T18基地，企業雙方的初始合作意向書（MOU）已經在今天到期。但對於怎麼處理地上權、以及如何動工興建廠房，目前都還沒有共識，擔心輝達總部落腳台北可能有變數？

    許淑華表示，蔣萬安執行力太低落，必須向產業界好好交代！輝達投資台北，不只是帶動科技產業發展進步，更關係到台灣「矽盾」在全球競爭中的佈局與戰略，是台北城市發展的重大項目。蔣萬安每次提到輝達，就往自己臉上貼金，但實際的總部建設進度卻停滯不前，呼籲北市府盡快幫助企業協調，依法整合各方需求，讓輝達總部早日成真。

    市議員洪健益也提到這齣戲最後會是大和解，還是「謝謝再聯絡」？台灣半導體地圖，可能因此破局，蔣萬安就是歷史罪人！若是台北市政府與新壽解約，新壽開價140億，市府心裡盤算40億，差了整整一個「台北大巨蛋」。他批評蔣萬安還在自我感覺良好，講得好像「只要我們積極爭取，老友就會留下」。結果對天價解約金束手無策，簡直就是國際級笑話，丟臉！

