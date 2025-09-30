暖心！幼童義賣月餅捐零用錢 雲林210小善士喊「花蓮加油」

口湖一所幼兒園舉辦義賣、捐款，210名幼兒化身小善士響應行動。（記者李文德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，各界資源紛紛湧入。雲林縣口湖鄉一所幼兒園發起義賣，製作千個小月餅並動員樂捐，210名小善士們今日發起義賣行動，一上午賣逾5萬元加上樂捐，善款將近10萬元，大幅超乎預期。不少小朋友會中大喊「花蓮加油」，感動在場眾人。

今天早上10點左右，口湖鄉聖文幼兒園210名學童在校園廣場聚集，先由園長曾素端向小朋友詢問此場義賣活動主旨，隨後由老師帶隊分頭行動，大班學長姐們當起義賣員，喊著「買月餅、做愛心」，學弟妹們將一張一張鈔票交付後，領取月餅。另一邊更有募款箱，小朋友帶著家長託付的善款，化身為小善士，一張一張投入向箱內，場面溫馨。

請繼續往下閱讀...

曾素端表示，923花蓮堰塞湖潰流重創花蓮，相信國人看了於心不忍，上週不少學生也提及此事，因此藉機進行教育，也教導小朋友遇到有困難的人應挺身而出。此外學校更與志工媽媽們發起做月餅義賣行動，原本估計做500顆，募款金額約5萬元就好，想不到家長們熱情響應，一下子就追加到1000顆，光是義賣所得已超過5萬，加上捐款，估計10萬元左右。

曾素端指出，令人印象深刻的還有小朋友將他為家裡農忙所得來的600元零用錢悉數捐出，讓人感受到「小朋友真的長大了」，據了解目前還有學生的姑婆就住在花蓮，甚至傳出未找到行蹤，希望此次行動能夠喚起更多人響應。

幼兒園學生用稚嫩的童音說，因為花蓮淹水很嚴重，希望賣月餅、捐款的錢全部捐出幫助他們，「花蓮加油」。

口湖一所幼兒園舉辦義賣、捐款，210名幼兒化身小善士響應行動。（記者李文德攝）

有小朋友將600元零用錢捐出，盼為花蓮出一份小小力量。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法