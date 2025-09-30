南市加派清溝車、水車支援花蓮光復鄉 協助整理環境

南市環保局投入山貓與抓斗車協助環境整理。（南市環保局提供）

花蓮縣光復鄉風災受創嚴重展開復原工作，南市環保局繼日前出動卡車及山貓前往災區協助後，今（30）日再度加派兩輛17噸清溝車及一輛17噸水車，並派遣10名專業人員投入支援，全面協助災後排水、淤泥清除與環境整理，行動將依花蓮縣政府及相關單位統一調度，以確保效率與安全。

環保局長許仁澤指出，此次支援車輛具備高度機動性與實用性，清溝車能迅速抽排積水並清理側溝淤泥，水車則可進行街道沖洗與環境消毒；再搭配先前投入的山貓與抓斗車，形成一套完整的環境復原作業能量。為保障執勤安全，所有出勤人員皆在出發前完成安全教育與裝備檢點，以最專業、最嚴謹的態度投入救援。

市長黃偉哲對於第一線同仁主動跨縣市支援表達感謝。他強調，「救災無分你我，唯有中央與地方、各縣市同心協力，才能讓災區民眾早日恢復家園。黃偉哲也指出，台南自身也曾歷經風災與水患，因此更能體會災後環境整理的急迫性，市府會持續盡力提供必要資源。

環保局表示，災後環境復原對民眾健康與生活秩序的恢復至關重要，若淤泥與積水未及時清除，將可能引發病媒蚊孳生或環境衛生惡化。此次再度出動人力與機具，不僅展現地方政府責任感，更落實「互助合作、共度難關」精神。

南市環保局日前出動卡車跟山貓馳援花蓮。（南市環保局提供）

