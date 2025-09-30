為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市加派清溝車、水車支援花蓮光復鄉 協助整理環境

    2025/09/30 14:32 記者洪瑞琴／台南報導
    南市環保局投入山貓與抓斗車協助環境整理。（南市環保局提供）

    南市環保局投入山貓與抓斗車協助環境整理。（南市環保局提供）

    花蓮縣光復鄉風災受創嚴重展開復原工作，南市環保局繼日前出動卡車及山貓前往災區協助後，今（30）日再度加派兩輛17噸清溝車及一輛17噸水車，並派遣10名專業人員投入支援，全面協助災後排水、淤泥清除與環境整理，行動將依花蓮縣政府及相關單位統一調度，以確保效率與安全。

    環保局長許仁澤指出，此次支援車輛具備高度機動性與實用性，清溝車能迅速抽排積水並清理側溝淤泥，水車則可進行街道沖洗與環境消毒；再搭配先前投入的山貓與抓斗車，形成一套完整的環境復原作業能量。為保障執勤安全，所有出勤人員皆在出發前完成安全教育與裝備檢點，以最專業、最嚴謹的態度投入救援。

    市長黃偉哲對於第一線同仁主動跨縣市支援表達感謝。他強調，「救災無分你我，唯有中央與地方、各縣市同心協力，才能讓災區民眾早日恢復家園。黃偉哲也指出，台南自身也曾歷經風災與水患，因此更能體會災後環境整理的急迫性，市府會持續盡力提供必要資源。

    環保局表示，災後環境復原對民眾健康與生活秩序的恢復至關重要，若淤泥與積水未及時清除，將可能引發病媒蚊孳生或環境衛生惡化。此次再度出動人力與機具，不僅展現地方政府責任感，更落實「互助合作、共度難關」精神。

    南市環保局日前出動卡車跟山貓馳援花蓮。（南市環保局提供）

    南市環保局日前出動卡車跟山貓馳援花蓮。（南市環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播