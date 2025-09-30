馬公市中興國小公共藝術啟用 獨缺教育處長引人矚目

中興國小行走浪花的美好公共藝術揭幕，獨缺教育處長林長安。（記者劉禹慶攝）

馬公市中興國小「行走浪花的美好」公共藝術，今（30）日舉行啟用典禮，澎湖3長縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長林文藻、建設處長陳文耀等人都到場，獨缺教育處長林長安，原來一早林長安與已婚女下屬遭爆「不倫」疑雲，火速請辭獲准，因此缺席這場教育界盛會。

中興國小的「行走浪花的美好」圍牆，源自於地下停車場興建工程而設置。作品不僅擁有高水準的藝術美感，更成功活化了校園閒置空間，將校園圍牆轉化為藝術廊道，大幅提升了空間的使用性與多功能性。宣告澎湖的校園藝術教育正式邁入新的里程碑。

陳光復表示，澎湖四面環海，海洋元素是最具代表性的文化資源。「行走浪花的美好」以浪花與船隻為主題，正好展現澎湖孩子勇敢逐夢、戰風戰浪的精神。公共藝術作品結合空間、文化、環境與社區等多元面向，不僅美化校園，更重要的是將藝術精神融入學校教育理念，期許未來澎湖有更多具備藝術美感的公共場域。

校園的公共藝術空間設計絕非僅是建築的附屬品，而是校園整體美學教育的重要一環。透過這些藝術作品，讓師生、家長及附近居民，都能在日常環境中自然而然地接觸美學、理解在地文化，並與社區產生深刻連結。中興國小鄭文健校長表示，此次作品的創意發想，藝術家陳宏偉先生特別以澎湖豐富多樣的海洋生態資源為靈感，讓中興國小師生共同參與的陶板創作，打造成可供休憩和體驗的「潮間帶」公共空間，讓藝術作品成為學校的最佳門面。

行走浪花的美好公共藝術，不僅增添校園之美，也拉近社區與學校距離。（記者劉禹慶攝）

