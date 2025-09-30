台南首批6處電動車快充站上線 每度費用6.5至14元

南市首批快充車格今日正式啟用。（記者洪瑞琴攝）

台南市積極營造電動車友善環境，爭取交通部補助經費，在全市規劃7處快充站，今（30）日首批6處共18席180KW快充車格正式啟用，收費採離、尖峰時段差別費率，每度6.5至14元不等。

今日啟用儀式，市長黃偉哲指出，首座啟用的台86線橋下停車場快充站，地點開放、空間安全，周邊又鄰近新興住宅社區，便利性高。市府近年積極活化橋下空間，除建置充電樁，也將規劃兒童遊戲場、球場及夜間照明，讓停車、休憩與公共設施結合，不僅提升當地生活品質，也展現城市多功能利用的巧思。

他強調，台南配合中央「2050淨零排放政策」，已成功爭取7395萬元補助，執行「運具電動化及無碳化策略」，未來將持續於各公有停車場廣設充電樁，並在交通節點設置快充站，推動能源轉型與智慧交通，落實低碳永續城市。

交通局長王銘德表示，計畫總計於7處公有停車場設置22席快充車格，首批18席率先上線，其餘4席待台電完成送電測試後即可啟用。快充站採尖、離峰時段差別費率，每度6.5至14元不等，現場掃描QRCode即可查詢即時與完整費率資訊。

3種繳費方式包括APP、票證刷卡及網頁支付，其中票證刷卡與網頁支付無須綁定會員即可使用；此外更導入源點公司「隨插即充」技術，車主透過APP完成設定後，往後僅需插槍即可自動充電與扣款，大幅簡化流程。

交通局表示，充電車格以「專用格位」為原則，並在南聖公園停車場增設「優先格位」各2席，採不同顏色標示區分。若燃油車占用專用格位，經通報可依《停車場法》裁罰1200元；優先格位則請非充電需求車輛優先停放其他空位，避免資源被占用。

台南市長黃偉哲（中）今日主持快充車格啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）（記者洪瑞琴攝）

