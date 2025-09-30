人氣燒肉「森森燒肉」握壽司撒金箔 違反食安法挨罰3萬

森森燒肉握壽司撒金箔挨罰。（圖由食藥署提供）

首次上稿14:10

更新時間15:34

衛福部食藥署今日公布「114年度中秋複合式專案執行成果」，其中「森森燒肉」新竹清大店的「日本和牛炙燒握壽司」因使用「細雪金箔」，違反「食安法」規範，遭開罰3萬元；另「新建成餅店」的「黑糖沙其馬」因包裝食品營養標示格式未列每份含量，遭裁處3萬元罰鍰。

中秋節將至，食藥署聯合地方政府衛生局共同執行「114年度中秋複合式專案」，其中「中秋應景食品製造業稽查」總計查核業者85家，查核食品標示246件，其中11件產品標示不符合規定；抽驗月餅及蛋黃酥等中秋應景食品總計173件，其中1件不符規定；另查獲1家業者貯存逾期食品原料。

請繼續往下閱讀...

「中秋應景食品販售業稽查暨抽驗」總計查核業者202家，查核食品標示787件，其中6件標示不符合規定；抽驗應景食品共計802件，其中2件不符規定；「中秋應景餐飲業稽查」總計查核業者128家，1家未依規定標示豬肉及可食部位原料原產地，1家業者供應之餐點不符合食品安全衛生管理法第18條規定。

違規店家中，森森燒肉新竹清大店查獲「日本和牛炙燒握壽司」使用著色劑「細雪金箔」，違反食安法第18條規定，已裁處3萬元。食藥署北區管理中心 主任劉芳銘指出，依規定金箔僅可於糕餅裝飾、糖果及巧克力外層中視實際需要適量使用，因此不得用於握壽司等料理。

新建成營養標示不合格

另新建成餅店有限公司的黑糖沙其馬包裝營養標示格式，並未列入每份含量，違反食安法第22條規定，以裁處3萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法