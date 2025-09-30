雲林視障按摩客源減3成陷困境 縣府拍宣傳片公布據點

提升視障按摩者的技能，雲林縣府每年舉辦精進課程。（雲林縣府提供）

受經濟衝擊，雲林縣多處視障按摩據點都反映，來客數減少約3成，每個月的收入比基本工資2萬8590元低很多。雲林縣府拍攝視障按摩宣傳影片，公布全縣22處據點，邀請大家用行動支持他們的專業。

小慈（化名）先天視力障礙，與同為視障按摩師的父母在斗六經營視障按摩養生館，除平日工作，小慈也參加縣府勞青處辦理的視障按摩品質提升課程，精進自己專業技能及學習精油調香，獲得國際調香比賽銀獎肯定。

勞青處長張世忠指出，雲林縣有2000多名視障者，執業視障按摩師有46人，主要經營個人工作坊，全縣有22處視障按摩據點，為協助優化營業場域、提升專業技能，縣府每3年補助一次設備更新，每年舉辦研習課程，另每年舉辦15場視障按摩體驗協助推廣宣傳。

張世忠說，受到物價漲及美國對等關稅等因素影響，不少民眾緊縮非必要支出，勞青處這幾個接獲視障按摩師求助，指生意明顯減少，大家叫苦連天，拍攝宣傳影片讓更多人認識視障按摩，也替他們免費廣告，另今年視障按摩體驗活動10月8日北港媽祖醫院、10月19日雲林縣立田徑場（全運會）、10月27日農機展。

勞青處表示，全縣22處視障按摩據點分別斗六、虎尾、斗南、西螺、古坑、崙背、東勢及北港，按摩師年紀從20多歲至60多歲，都有專業證照，各據點資訊可上縣府勞青處官網查詢。

