為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林視障按摩客源減3成陷困境 縣府拍宣傳片公布據點

    2025/09/30 14:12 記者黃淑莉／雲林報導
    提升視障按摩者的技能，雲林縣府每年舉辦精進課程。（雲林縣府提供）

    提升視障按摩者的技能，雲林縣府每年舉辦精進課程。（雲林縣府提供）

    受經濟衝擊，雲林縣多處視障按摩據點都反映，來客數減少約3成，每個月的收入比基本工資2萬8590元低很多。雲林縣府拍攝視障按摩宣傳影片，公布全縣22處據點，邀請大家用行動支持他們的專業。

    小慈（化名）先天視力障礙，與同為視障按摩師的父母在斗六經營視障按摩養生館，除平日工作，小慈也參加縣府勞青處辦理的視障按摩品質提升課程，精進自己專業技能及學習精油調香，獲得國際調香比賽銀獎肯定。

    勞青處長張世忠指出，雲林縣有2000多名視障者，執業視障按摩師有46人，主要經營個人工作坊，全縣有22處視障按摩據點，為協助優化營業場域、提升專業技能，縣府每3年補助一次設備更新，每年舉辦研習課程，另每年舉辦15場視障按摩體驗協助推廣宣傳。

    張世忠說，受到物價漲及美國對等關稅等因素影響，不少民眾緊縮非必要支出，勞青處這幾個接獲視障按摩師求助，指生意明顯減少，大家叫苦連天，拍攝宣傳影片讓更多人認識視障按摩，也替他們免費廣告，另今年視障按摩體驗活動10月8日北港媽祖醫院、10月19日雲林縣立田徑場（全運會）、10月27日農機展。

    勞青處表示，全縣22處視障按摩據點分別斗六、虎尾、斗南、西螺、古坑、崙背、東勢及北港，按摩師年紀從20多歲至60多歲，都有專業證照，各據點資訊可上縣府勞青處官網查詢。

    為宣傳視障按摩，雲林縣府每年舉辦15場次體驗活動。（雲林縣府提供）

    為宣傳視障按摩，雲林縣府每年舉辦15場次體驗活動。（雲林縣府提供）

    雲林縣視障按摩據點。（雲林縣府提供）

    雲林縣視障按摩據點。（雲林縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播